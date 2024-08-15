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  4. Dizi gerçek oldu! 'Sıfır Bir' dizi oyuncusu sırtından vuruldu

Dizi gerçek oldu! 'Sıfır Bir' dizi oyuncusu sırtından vuruldu

15.08.2024 17:06
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Adana'da çekilen 'Sıfır Bir' dizinin oyuncusu Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından oyuncusu Adakaner hastaneye kaldırıldı.

Dizi gerçek oldu! 'Sıfır Bir' dizi oyuncusu sırtından vuruldu

İddiaya göre, Adana Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Taner Adakaner'in sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti.

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Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

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Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner'in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis olayla ilgili incelemeye devam ediyor. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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