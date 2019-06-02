MAGAZİN

Dizi oyuncularına seslendi! 'Sandığınız kadar ünlü değilsiniz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ile oyuncu-sunucu Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesleğinin başında olan oyunculara seslendi.

Dizi oyuncularına seslendi! 'Sandığınız kadar ünlü değilsiniz'

Ailesi gereği usta tiyatrocularla bir arada olma ve onları sahne üzerinde izleme fırsatı bulan Müjgan Ferhan Şensoy, hiç şüphesiz oyunculuk sektöründe başarılı olabilmek ya da kalıcı olmak adına nasıl davranılması ya da davranılmaması gerektiğini herkesten iyi bilen bir isim. Çevresinde çok sayıda oyuncu olan ve işin mutfağını iyi bilen Şensoy, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla oyunculuk sektöründe boy gösteren genç isimleri uyardı.

Çevresinde gördükleri karşısında yaşadığı rahatsızlığı twitter hesabından paylaşmayı tercih eden Müjgan Ferhan Şensoy şunları yazdı:

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Anahtar Kelimeler:
ferhan şensoy twitter

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