Dizi oyuncularına seslendi! 'Sandığınız kadar ünlü değilsiniz'

Ailesi gereği usta tiyatrocularla bir arada olma ve onları sahne üzerinde izleme fırsatı bulan Müjgan Ferhan Şensoy, hiç şüphesiz oyunculuk sektöründe başarılı olabilmek ya da kalıcı olmak adına nasıl davranılması ya da davranılmaması gerektiğini herkesten iyi bilen bir isim. Çevresinde çok sayıda oyuncu olan ve işin mutfağını iyi bilen Şensoy, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla oyunculuk sektöründe boy gösteren genç isimleri uyardı.

Çevresinde gördükleri karşısında yaşadığı rahatsızlığı twitter hesabından paylaşmayı tercih eden Müjgan Ferhan Şensoy şunları yazdı:



