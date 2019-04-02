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Dizi oyuncusu Meral Kaplan'ın eşine 5 gün zorlama hapsi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

DİZİ oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan'ın aldırdığı uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal eden boşanma aşamasındaki eşi iş adamı Erhan Kiani, 5 gün zorlama hapsine çarptırıldı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) DİZİ oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan'ın aldırdığı uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal eden boşanma aşamasındaki eşi iş adamı Erhan Kiani, 5 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Meral Kaplan'ın avukatı Zeynep Hatemi, Kiani'nin cezasını çekmek üzere 29 Mart'ta Çorlu Cezaevi'ne girdiğini belirtti.

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kiani 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2015 yılında kızları dünyaya gelmişti. Kaplan ve Kiani, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Meral Kaplan, 1 Mart'ta Erhan Kiani'nin Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğine ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti. Meral Kaplan avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla annesi Ümit Kaplan'a Erhan Kiani'nin onur kırıcı kötü muamelede bulunduğu, darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

5 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kiani'nin eşyalarını tahrip ettiğini, bir takım eşyaları da evden çıkardığını belirten Meral Kaplan, eşinin uzaklaştırma ve koruma kararını ihlal ettiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne 6 Mart'ta zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme Erhan Kiani'nin birden fazla ihlalde bulunduğunu, ihlalin ağırlığını da göz önünde bulundurarak 5 gün zorlama hapsi verdi.

YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Erhan Kiani'nin zorlama hapsini çekmek için 29 Mart'ta Çorlu Cezaevi'ne girdiğini belirten Meral Kaplan'ın avukatı Zeynep Hatemi, yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"Erhan Kiani, müvekkile ve yakınlarına yaklaşmamasına ilişkin Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma kararını açıkça ihlal etmiştir. Erhan Kiani, Meral Kaplan Kiani'ye karşı dört yaşındaki küçük çocuğunu kullanmaktan çekinmemekte, müvekkili hukuki süreçte yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şahsın suç teşkil eden ve hukuk tanımaz ve toplumca benimsenen etik değerlere aykırı eylemlerine karşı, müvekkilimiz küçük çocuğunun en iyi şekilde bakımı ve iaşesi için sürdürdüğü hukuk mücadelesinden aslavazgeçmeyecektir" dedi.

Zeynep Hatemi, Meral Kaplan, annesi ve çocuğu dahil olmak üzere, diğer yakınlarının maruz kaldığı onur kırıcı hareketler ve diğer suçlar karşısında müvekkilinin tüm yasal haklarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.

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