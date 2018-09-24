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Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 07:50 | Son Güncelleme

Oyuncu ve müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, polis çevirmesinde sahte başkomiser kimliğiyle yakalandı. Oyuncu için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalandı. Kimliği kendisinin tasarladığını itiraf eden oyuncu emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

'ROL GEREĞİ' DİYE SAVUNDU

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: "Taksim metro istasyonu İstiklal Caddesi çıkışında kimlik kontrolü yapan polisler hareketlerinden şüphelenen oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'ndan kimlik istedi.

Bu sırada kimliğinde polis rozeti olduğunu gören kolluk kuvvetleri, Aydoğduoğlu'na polis olup olmadığını sordu. Polis olmadığını söyleyen oyuncunun cüzdanını detaylı arayan emniyet güçleri Fatih Aydoğdu adına başkomiser rütbeli kimlik ele geçirdi.

5 yıla kadar hapsi istenen ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, sahte polis kimliğini şu an rol aldığı diziden dolayı taşıdığını ve kız kardeşine göstermek için yanında taşıdığını iddia etti. Aydoğduoğlu polis kimliğini yemek kartı üzerine yaptığını da söyledi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abe nolmuş nolmuş.Adam zanatçı beyav.Nasıl bir siyasetçiyim diye erşeye garışıyor.Eee bunda ne var beyav.Bu da zanatçı geç git deyiveseydiniz.
FATİH KENDİNİ ROLÜ'NE COK KAPTİRMA, SANA ÖYLE BİR KAPTİRİRLARKİ, 6 AY KENDİNE GELEMEZSİN. SAHTEKAR ADAM... OYUNCU OLACAĞINA POLİ OLSAYDIN. HİC DEĞİLSE BİR İŞE YARARDIN....
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