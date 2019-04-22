İSTANBUL (AA) - Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun hakkında, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un internet üzerinden yayınlanan bir dizide birlikte rol aldıkları anlatıldı.

İddianamede, suç tarihinde müşteki Elit İşcan'ın söz konusu dizinin çekimleri esnasında karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşları ile otururken, şüpheli Efecan Şenolsun'un "Elit İşcan burada mı?" diye bağırarak karavana geldiği, müştekiyi gördükten sonra da "Allah belanı versin." dediği aktarıldı.

Müşteki Elit İşcan'ın daha sonra sahnenin hazırlanması için duvar kenarında beklediği kaydedilen iddianamede, bu sırada şüpheli Şenolsun'un yanına gelerek beline sarıldığı ve öpmeye çalıştığı belirtildi.

İddianamede, bunun üzerine müşteki İşcan'ın, şüpheli Şenolsun'u kendisinden iterek uzaklaştırdığı, bir kısım sahne çekildikten sonra yine setin hazırlandığı sırada şüpheli Şenolsun'un tekrar müşteki İşcan'ın yanına gelerek bu eylemlerine devam ettiği ve hakarette bulunduğu ifade edildi.