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Dizi oyuncusunun "cinsel saldırı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun'un, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Elit İşcan, sanık Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık Efecan Şenolsun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Olay günü hiç yalnız kalmadık. Sürekli yanımızda insanlar vardı. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı ya da tacizde bulunmadım. Bana böyle bir isnatta bulunmasını sindiremiyorum." dedi.

Söz konusu dizinin çekimleri sırasında hazırlıkların karavanda yapıldığını anlatan sanık Şenolsun, "Karavana geldiğimde kendisine yönelik herhangi hakaret içeren sözüm olmamıştır. Olay günü çekimin yapıldığı yerde oyuncular ve çekim ekipleri vardı. Kendisine sarılmam ve öpmeye çalışmam öyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 civarında kişi vardı. Kendisiyle hiç yalnız kalmışlığımız da yoktur." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen müşteki Elit İşcan da dizi hazırlıkları için karavanda bulunduğu sırada sanığın kendisine hakaret ettiğini savunarak, "Son çekimin yapılacağı alanın içerisinde bulunan yıkık bir binanın duvarı üzerinde otururken de sanık yanıma geldi. O esnada yanımda yönetmen asistanı bulunuyordu. Sanık yandan sarılarak 'öp beni' diyerek başını bana uzatırken kendimi geri çektim. Bu nedenle beni öpemedi. Olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek oradan uzaklaştırdım. Bunun üzerine küfürler etti." diye konuştu.

Müşteki İşcan'ın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu da olaya ilişkin çok sayıda tanık bulunduğunu belirterek, dinlenmelerini talep etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Aslı Gültekin ise davaya katılma taleplerinin bulunduğunu ifade ederek, "Sanığın hakaret eyleminden sonra gelip sarılıp öpmeye çalıştığı eylemi vardır. Bir de mağdurun olay yerinden uzaklaştığı sırada ve arkadan sarılması olayı vardır. Bunlar iki ayrı vakadır. Burada olay tek bir eylemin devamı gibi anlatılmıştır. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması açısından bu anlatımın özellikle belirtilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mahkeme hakimi, müşteki Elit İşcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılan olarak kabulüne karar verdi.

Olaya dair bilgileri olduğu anlaşılan 7 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar veren mahkeme hakimi, oyuncular Kerem Bürsin, Elçin Sangu, Selma Ergeç, Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin ise olaya dair doğrudan bilgileri olmadığı gerekçesiyle tanık sıfatıyla dinlenilmeleri talebini reddetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un internet üzerinden yayınlanan bir dizide birlikte rol aldıkları anlatılıyor.

İddianemede, Efecan Şenolsun'un rol arkadaşı Elit İşcan'a yönelik "cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla 7 yıl 9 ay 15 günden, 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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