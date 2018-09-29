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Dizi oyuncusunun öldüğü kazanın meydana geldiği yerde eylem

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

ADANA'da, Sıfır Bir dizisinin genç oyuncusu Deniz Bezek'in hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği hemzemin geçidin bulunduğu bölgeye, alt geçit yapılması için mahalleli eylem yaptı.

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Sıfır Bir dizisinin genç oyuncusu Deniz Bezek'in hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği hemzemin geçidin bulunduğu bölgeye, alt geçit yapılması için mahalleli eylem yaptı. Eyleme katılan Bezek'in babası Necmettin ve annesi Şefika, eylemde gözyaşı döktü. ​Küçükdikili Mahallesi'nde 20 Ağustos günü, Sıfır Bir dizisinin genç oyuncusu Deniz Bezek (22) yönetimindeki otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı. Otomobilde sıkışan Bezek, olay yerinde hayatını kaybetti. Bezek’in yakınları, kazanın görevlinin bariyeri kapatmaması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Bazı mahalle sakinleri, bugün saat 14.30’da hemzemin geçidin bulunduğu alanda toplandı. Hemzemin geçitte pek çok kazanın yaşandığını öne süren grup, üzerinde oyuncu Bezek’in fotoğrafının yer aldığı, 'Yeter artık. Tren kazaları son bulsun. İhmal sonucu analar ağlamasın' yazılı pankartlar taşıdı. Deniz Bezek’in babası Necmettin Bezek, yakın zamanda içerisinde 21 kişinin olduğu bir işçi servisinin de hemzemin geçitte kazadan son anda kurtulduğunu belirterek, "Ya ona da çarpsaydı, 21 kişinin failleri kim olacaktı? Valiye, kaymakama, cumhurbaşkanına sesleniyorum. Tüm kamu kuruluşlarına sesleniyorum. Hemen bir çözüm bulsunlar, başka ciğerler yanmasın" dedi. Oyuncu Deniz Bezek'in annesi Şefika Bezek ise, uzun süre oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Eylemin ardından grup, dağıldı.

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