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DİZİ SETİ ÇALIŞANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Bir online dizi ve film izleme platformunda yayınlanacak olan dizinin setinde geçirdiği iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden set çalışanı son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Bir online dizi ve film izleme platformunda yayınlanacak olan dizinin setinde geçirdiği iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden set çalışanı son yolculuğuna uğurlandı.
Çekimine geçtiğimiz günlerde başlanan ve dünyaca ünlü online dizi ve film izleme platformunda yayınlanacak olan bir Türk dizisinin setinde çalışan Hasan Karatay(28), iş kazası geçirdi. Boya yaparken yüksekten düşen Karatay dizi setine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen Hasan Karatay'ın önce beyin ölümü gerçekleşti, ardından hayatını kaybetti. Kartay'ın cenazesi hastaneden alınıp adli tıp morguna gönderildi. Daha sonra Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda set çalışanı katıldı. Törende aile yakınları gözyaşı döktü.
Hasan Karatay'ın amcası Bektaş Karatay, “İçeride film stüdyosu olduğu İçin dekorasyon yapıldığı için boya yapıyormuş. Merdivene çıkmış. Orada nasıl olduğunu bilmiyoruz, düşmüş. Başı mı döndü, merdiven mi kaydı. Sigortası yokmuş. Sigortası olmadığı bilgisini karakola verdik. Davacı olduğumuzu söyledik zaten. Sigortasız çalıştırdığı İçin gerekli güvenlik önlemi alınmadığı İçin. Yanında bir güvenlik olması lazımdı. Ya da yanında çalışan ustası. Önlemleri alınması lazımdı. Kafasında en azından bir palet olsaydı kurtulurdu. Palet olmadığı İçin kurtaramadık." dedi.
Hasan Karatay'ın düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye katılan insanlar
-Amca Bektaş Karatay İle röp
-Cenazenin getirilmesi
-Cenaze namazının kılınması
-Aile yakınlarının üzüntüsü
-genel ve detay

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