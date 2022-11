Dizi ve film severler bu listedeki kupalara kesinlikle sahip olmalılar!

Hem kendinize hem sevdiklerinize dünyaca ünlü dizi ve filmlerin kupalarını hediye etmeye ne dersiniz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Star Wars efsanesinden The Big Bang Theory'e kadar birçok yapımın yer aldığı birbirinden güzel kupalarla karşınızdayız! Haydi, birçok insanın gönlünde taht kuran dizi ve filmlerin rengârenk karakterlerini evinize taşıyacak kupalara hep birlikte göz atalım.

1. Star Wars efsanesi devam ediyor: Star Wars Tasarımlı Kupa Bardak

Star Wars serisini duymayan yoktur herhalde. Bu efsane Star Wars Tasarımlı Kupa Bardak ile kalpleri yumuşatacak zarif bir kupaya dönüşüyor. Sıcacık kahvenizi yudumlarken galaksiler arası uzun ve macera dolu bir yolculuğa hazır olun. O zaman herkesin bildiği efsane sözü söylemeden geçmeliyim, "Güç, sizinle olsun!"

2. Joker karakterine hayran olanlara: Cansef Joker Özel Baskı Kupa Bardak

Batman ve Joker arasındaki rekabet, iyi ve kötü savaşının en iyi versiyonlarından biri. Joker hayranları için üretilen Cansef Joker Özel Baskı Kupa Bardak ile Heath Ledger'ın efsanevi oyunculuğunu her an hatırlamaya ne dersiniz? Batman'in ezeli rakibi ve kötülerin savunucusu Joker'ın kupa hâli, çok renkli. Her iki yanında da baskı bulunan kupa, ödüllü Dark Knight filminin aksiyonunu evinize taşıyacak!

3. Harry Potter hayranları için: Mabbels Kupa Harry Potter

Harry Potter, J. K. Rowling tarafından yazılan ünlü bir kitap serisi iken filme uyarlanarak dünyaca tanınan bir efsaneye dönüştü. Harry Potter'ın maceralarını ve alnındaki şimşek sembolünü bilmeyen yok. Seçilmiş kişi olmak isteyen Harry Potter'ın hayranları Mabbels Kupa Harry Potter'a bayılacak. Siz de bir Potterhead iseniz bu kupa tam size göre. Haydi, sıcacık kahve kokuları ile Hogwarts yollarında büyülü bir yolculuğa çıkalım!

4. Efsanevi dizi The Office'i sevmeyen var mı?: Köstebek The Office Michael Scott I Am Dead Inside Kupa

The Office ve Michael Scott karakterini ayırmak artık mümkün değil. The Office, tam dokuz sezon boyunca herkesi güldürmeyi başarmış bir başyapıt. Bu dizinin en eğlenceli ve tuhaf karakteri ise kuşkusuz Michael Scott. Diziyi izlerken aynı zamanda kahvenizi yudumlayacağınız Köstebek The Office - Michael Scott I Am Dead Inside Kupa'yı çok seveceksiniz! Her daim gülmek isteyenlere özel armağanı kaçırmayın.

5. Bir yüzük, tüm dünyanın kaderini belirleyebilir: Stor Seramik Kahve Kupası Yüzüklerin Efendisi

J. R.R. Tolkien'in dünyayı kasıp kavuran Yüzüklerin Efendisi Serisi, kupaseverler için harika hediye önerilerinden biri. Orta Dünya'daki aksiyon dolu hayata dalış yapmak isteyen kahve tutkunları için efsane, Stor Seramik Kahve Kupası Yüzüklerin Efendisi ile evlere taşınıyor. Güç yüzüğünün peşinden bilinmez maceralara atılırken Sauron'un her şeyi gören gözüne yakalanmamaya dikkat edin!

6. Hem bilim hem eğlence sevenler için: Baskı Dükkanı Sheldon Cooper Big Bang Theory Sihirli Kupa Bardak

Bilim ve eğlencenin bir araya geldiği efsanelerden biri, The Big Bang Theory. Kuşkusuz; Sheldon Copper bitmek bilmeyen teorileri ile herkesin aklına kazınan, dizinin en eğlenceli karakterlerinden biri. Baskı Dükkanı Sheldon Cooper Big Bang Theory Sihirli Kupa Bardak, farklı ısılarda renk değiştiren tasarımı ile keyifli bir kullanım deneyimi sunuyor. Sıcacık kahvenizden bir yudum alın, eğlence ve bilime "Merhaba." deyin!

7. En sevdiğimiz korsan: Pixxa Karayip Korsanları Pirates Of The Caribbean Kupa Bardak

Kaptan Jack Sparrow ile bilinmeyen denizlerin keşfine hazır mısınız? Öyleyse Pixxa Karayip Korsanları Pirates Of The Caribbean Kupa Bardak, tam size göre. Gişe rekorları kıran ve en sevilen yapımlardan biri olan Karayip Korsanları ile aksiyon ve eğlence artık evlerinize kadar geliyor. Birçok maceraya yelken açan korsanların dünyasına sıcacık kahvelerle eşlik etme zamanı!

8. Gizemli olayları çözmeyi sevenlere özel: Sherlock Holmes Siliüet Seramik Kupa Bardak

Gerek kitaplarıyla gerek dizi ve filmleriyle hayranlık uyandıran Sherlock Holmes, dünya çapında tanınan bir dedektif. Sherlock Holmes Siliüet Seramik Kupa Bardak ile gizemleri çözmek için Sherlock Holmes'ün peşine düşmeye ve ona sis perdelerini aralamada yardım etmeye ne dersiniz? Bilmece çözmekte usta olan Holmes'u izlerken kupanızı sıcacık kahve ile doldurmayı unutmayın!

9. Uzayın sonsuzluğu içinde bir doktor: Özen Avm Doctor Who Kupa Bardak

Doctor Who dizisi televizyon tarihinin en uzun soluklu bilim kurgu dizilerinden biri ve hâlâ yayın hayatına devam ediyor. Doktor'un maceralarını izlerken şaşırmamak elde değil. Bilim kurgunun atası sayılacak bu sıra dışı diziyi izlerken Özen Avm Doctor Who Kupa Bardak ile içeceğinizi yudumlayabilir ve bir sonraki macerada Doktor'a ve arkadaşlarına eşlik edebilirsiniz!

10. Zaman yolculuğu ve macera sevenler için: Geleceğe Dönüş Baskılı Kupa Bardak

Zaman yolculuğunu ve son teknolojik gelişmeleri hayretle izlediğimiz Geleceğe Dönüş Serisi, unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Geleceğe Dönüş Baskılı Kupa Bardak ile bu eğlenceli ve fütüristlik dünyanın içine girmeye hazır olun! Zamanda yolculuk makinesi ve filmde geçen ileri teknolojik birçok alet hâlâ bulunamamış olsa bile hayallerin önüne ne geçebilir ki?