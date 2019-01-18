Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi Genel Kurulda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Biz kanun yapmıyoruz. Birileri yukarıdan kelam ediyor, ısmarlıyor, o ısmarlananları burada kanuna çeviriyoruz. Hükümdarın emrini kanuna çevirme vazifesine haline geldi Meclisin kanun yapma görevi. Bu bir torbaya dönüyor, torba çuvala, Meclis de çorbaya dönüyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde konuşan Türkkan, Meclisin milletin menfaatlerine uygun kanunları çıkarması gerektiğini ancak bu dönemin kanun yapma teknikleri açısından farklılık gösterdiğini söyledi.

Türkkan, "Biz kanun yapmıyoruz. Birileri yukarıdan kelam ediyor, ısmarlıyor, o ısmarlananları burada kanuna çeviriyoruz. Hükümdarın emrini kanuna çevirme vazifesine haline geldi Meclisin kanun yapma görevi. Bu bir torbaya dönüyor, torba çuvala, Meclis de çorbaya dönüyor. Bu da Meclisin hükmü şahsiyetini ciddi anlamda zedeliyor. Burada çalışanlar, milletvekilleri, hizmet edenler, herkes insanlık dışı yaşantıya zorlanıyor. Tabii ki daha geç vakte kadar da çalışabiliriz ama bunu alışkanlık haline getirdik. Bugün iki kanun bir güne sığdırabilmek için birilerinin çok ciddi acelesi olması lazım." eleştirilerinde bulundu.