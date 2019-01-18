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Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 04:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Biz kanun yapmıyoruz. Birileri yukarıdan kelam ediyor, ısmarlıyor, o ısmarlananları burada kanuna çeviriyoruz. Hükümdarın emrini kanuna çevirme vazifesine haline geldi Meclisin kanun yapma görevi. Bu bir torbaya dönüyor, torba çuvala, Meclis de çorbaya dönüyor" - MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın: - "Bu kanun teklifiyle gerek teşvikler gerek sanatçıların korunması gerekse seyircinin sömürüye matuf uygulamalara maruz bırakılmaması sağlanacak. Bu kanunu destekliyoruz" - CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü: - "Çocuk oyuncularla ilgili hiçbir düzenleme yok. Yetişkin oyuncular ne kadar sömürülüyorsa, çocuk oyuncular da o kadar sömürülüyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Biz kanun yapmıyoruz. Birileri yukarıdan kelam ediyor, ısmarlıyor, o ısmarlananları burada kanuna çeviriyoruz. Hükümdarın emrini kanuna çevirme vazifesine haline geldi Meclisin kanun yapma görevi. Bu bir torbaya dönüyor, torba çuvala, Meclis de çorbaya dönüyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde konuşan Türkkan, Meclisin milletin menfaatlerine uygun kanunları çıkarması gerektiğini ancak bu dönemin kanun yapma teknikleri açısından farklılık gösterdiğini söyledi.

Türkkan, "Biz kanun yapmıyoruz. Birileri yukarıdan kelam ediyor, ısmarlıyor, o ısmarlananları burada kanuna çeviriyoruz. Hükümdarın emrini kanuna çevirme vazifesine haline geldi Meclisin kanun yapma görevi. Bu bir torbaya dönüyor, torba çuvala, Meclis de çorbaya dönüyor. Bu da Meclisin hükmü şahsiyetini ciddi anlamda zedeliyor. Burada çalışanlar, milletvekilleri, hizmet edenler, herkes insanlık dışı yaşantıya zorlanıyor. Tabii ki daha geç vakte kadar da çalışabiliriz ama bunu alışkanlık haline getirdik. Bugün iki kanun bir güne sığdırabilmek için birilerinin çok ciddi acelesi olması lazım." eleştirilerinde bulundu.

MHP Grubu adına Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, kendi imkan ve destekleriyle mücadele eden, en küçük bir fırsatı uluslararası platformlara taşınmasına, sanatın buna alet edilmesine karşı olduklarını vurguladı. Bu sektörde seyirci, yapımcı ve işletmecinin şikayetleri bulunduğunu anlatan Aydın, bu üç sektörün de sorunlarına çözüm olacak ve mutlu edecek bir düzenleme hazırlandığını söyledi. Aydın, "Bu kanun teklifiyle gerek teşvikler gerek sanatçıların korunması gerekse seyircinin sömürüye matuf uygulamalara maruz bırakılmaması sağlanacak. Bu kanunu destekliyoruz." diye konuştu.

HDP Grubu adına Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "devletin sanatçının korunması için gereken tedbirleri almak yerine Müjdat Gezen ve Metin Akpınar gibi sanatçılarını gözaltına aldığını" savundu.

CHP Grubu adına konuşan Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise Türkiye'de sinema sektöründe neredeyse "tekelleşmiş" dağıtımcının Mars Grubu olduğunu söyledi. Teklifin birçok önemli ve olumlu düzenleme içerdiğine işaret eden Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, teklifle film destek kurullarının siyasileştirildiğini ancak yapılması gerekenin bu kurulların siyaset üstü bir noktada bırakılması olduğunu ifade etti.

Set emekçilerinin sosyal güvenlik sorunları bulunduğunu anlatan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, setlerde hayatını kaybedenlerden bazılarının fotoğraflarını milletvekillerine göstererek, "Çocuk oyuncularla ilgili hiçbir düzenleme yok. Yetişkin oyuncular ne kadar sömürülüyorsa, çocuk oyuncular da o kadar sömürülüyor." eleştirisini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sinema TBMM Genel Kurulu

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