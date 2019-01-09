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Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 16:17 | Son Güncelleme

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin: - "Haklı gerekçelerle sınırlama getirilen reklam süreleri ve iptal edilen kampanyalardan doğacak kayıpları telafi etmezsek, işletmecilerimiz süratle, yabancı menşeli sinema gruplarına teslim olarak el değiştirecek veya kapanacaktır"

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, "Haklı gerekçelerle sınırlama getirilen reklam süreleri ve iptal edilen kampanyalardan doğacak kayıpları telafi etmezsek, işletmecilerimiz süratle, yabancı menşeli sinema gruplarına teslim olarak el değiştirecek veya kapanacaktır." dedi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde sektör temsilcileri söz aldı.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) temsilcisi Timur Savcı, TESİYAP olarak teklifin bütününe destek verdiklerini söyledi.

Sinema Oyuncuları Meslek Birliğinden (BİROY) Emre Yetim, teklife ilişkin eleştirilerini dile getirerek, Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu tarafından filmlerin yasaklanmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

SİSAY Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin ise yapımcısından figüranına, salon işletmecisinden yer göstericisine kadar yaklaşık 200 bin kişiye ekmek sağlayan sinema sektöründe yerel sinema işletmecilerinin, son 10 yıldır sinema biletlerine enflasyonun dörtte biri kadar bile artış yapamadığını ifade etti.

Sezgin, 2009'da 8,35 lira olan ortalama bilet fiyatının bugün 12,23 lira olduğunu belirterek, "Bu artış yüzde 49'a denk gelmektedir. Aynı dönemde döviz yüzde 240, enflasyon yüzde 199 artmıştır. Biz aslında ortalamanın altında bilet satıyoruz." dedi.

Cenk Sezgin, salon yatırımcılarının borçlarını ödeyemez hale geldiğini dile getirerek, "Bu tamamıyla gerçektir, ajitasyon değildir. Bunun yanında sinema salonlarının tabi olduğu gelir vergisi dışındaki ek vergiler, yan gelirler olmaksızın faaliyeti imkansız kılmaktadır. Haklı gerekçelerle sınırlama getirilen reklam süreleri ve iptal edilen kampanyalardan doğacak kayıpları telafi etmezsek, işletmecilerimiz süratle, yabancı menşeli sinema gruplarına teslim olarak el değiştirecek veya kapanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Devlet büyüklerinin oynadığı kamu spotlarında, sinemaya gitme alışkanlığı mesajının verilmesi gerektiğini söyleyen Sezgin, kendilerinin her yıl ekim ayında kurdele keserek insanların sinemaya gelmesini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Cenk Sezgin, yüzde 10 eğlence vergisini peşin ödediklerini ve buna da hiçbir zaman af getirilmediğini belirtti. Sezgin, kendileri yüzde 18 KDV öderken, biletten yüzde 8 vergi alındığına dikkati çekti.

- "Biz vasıfsız işçiyiz, duyun bunu"

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden (SESAM) Yılmaz Atadeniz de 87 yaşında olduğunu ve 68 yıldır sinema sektörü içinde bulunduğunu anlatarak, "Dünyada gösterimde olan, oynayan bir filmimiz var mı?" diye sordu.

Bugüne kadar 48 tane film yapıldığını ve yarısının iflas ettiğini dile getiren Atadeniz, "Bana göre film bankası diye bir banka kurulması lazım ki bu işleri rayına oturtalım. Genç arkadaşlarımıza fırsat tanınmıyor. Sanatçılar 506 sayılı İşçi Kanunu'na tabi olarak emekli oluyor. Biz vasıfsız işçiyiz, duyun bunu. Bunun kabahati kimin? Bilemiyorum. Ankara'da büyük inşaatlar görüyorum ama bizim arşivimiz, büyük platomuz yok." dedi.

Teklifin görüşmeleri maddeler üzerinde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dizi ve film İşletme Milli Eğitim Komisyonu reklam süreleri

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