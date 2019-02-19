HABER

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Tokat’ta, Çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi.Samyeli Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası servis şoförü Mehmet Koçovalı (56), bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisi karakterlerini canlandıran ‘Koçovalı’ ailesinden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı.

Tokat’ta, Çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi.
Samyeli Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası servis şoförü Mehmet Koçovalı (56), bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisi karakterlerini canlandıran ‘Koçovalı’ ailesinden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yaklaşık 6 ay önce ‘Verir’ olan soyadını, ’Koçovalı’ olarak değiştiren aile torunlarına da ‘Yamaç’ adını vermeye hazırlanıyor. Oğlunun kendini arayarak nüfus idaresine çağırarak sürpriz yaptığını ifade eden Koçovalı, “Çukur dizisini ailecek çok seviyor ve izliyoruz. Ondan etkilenmiş oğlum. Beni de nüfus idaresine çağırdılar, imza attım soyadımız değişti. Soyadımızın değiştiğini duyanlar şaşırıyor” dedi.

Torununa ‘Yamaç’ ismini verecek
Koçovalı, oğlunun dizinin hayranı olduğunu ifade ederek, “Oğlumun yeni doğacak bir çocuğu var. Adını da Yamaç koyacak. Yamaç Koçovalı olarak koymayı düşünüyor. Kız mı olur erkek mi olur onu henüz bilmiyoruz” diye konuştu.

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

Eksi 30 derecede taze ot için dondurucu suya giriyorlar

Taze ot için buz gibi suya giriyorlar

Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Adana'daki öğretmen erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Okulda iğrenç olay!

Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.