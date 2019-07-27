"Diziler toplumu etkiliyor"

AHMET ÖZLER - Devlet Tiyatroları Sanatçısı Selim Gürata, "Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Toplumdaki dayanışmayı, iyiliği ve bizim kendi değerlerimizi seyirciye hatırlatıyor. Ben; vurdu, kırdı, dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum. Bu diziler toplumdaki gençleri olumsuz etkiliyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra mesleğe Devlet Tiyatroları Ankara Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunda başlayan 34 yıllık tiyatrocu, AA muhabirine, Türk dizileri ve oyuncular hakkında değerlendirmede bulundu.

Selim Gürata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dizinin kendisine göre bir izleyicisi olduğunu ve bu dizilerin projelendirilirken bir hedef kitlesine göre hazırlandığını anlattı.

"Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Toplumdaki dayanışmayı, iyiliği ve bizim kendi değerlerimizi seyirciye hatırlatıyor." diyen Gürata, "Ben; vurdu, kırdı, dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum. Bu diziler toplumdaki gençleri olumsuz etkiliyor. Ben oyuncu olarak projeleri değerlendirirken gençleri olumsuz etkileyeceğini düşündüğüm projelere kişisel olarak uzak durmaya çalışıyorum." diye konuştu.