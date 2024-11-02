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  4. Dizilerde tarihi karakterleri canlandırıyordu! Oyuncu marketten zeytinyağı çaldı

Dizilerde tarihi karakterleri canlandırıyordu! Oyuncu marketten zeytinyağı çaldı

02.11.2024 09:23
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş'in dizilerde tarihi karakterleri canlandırdığı öğrenildi. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dizilerde tarihi karakterleri canlandırıyordu! Oyuncu marketten zeytinyağı çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

BİR DÖNEM OYUNCULUK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi.

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POLİS, SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALADI

Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Oyuncu dizi
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