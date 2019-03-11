Dizilere ‘cinsiyetçi dil’ taraması

Vodafone’un dildeki eşitsizlikle mücadele etmek amacıyla geliştirdiği Kırmızı Çizgi teknolojisi, köşe yazılarının ardından TV dizilerindeki cinsiyetçi söylemleri de tespit etti. Yapay zekaya dayalı bir teknoloji olan Kırmızı Çizgi, sevilen diziler “İstanbullu Gelin” ve “Erkenci Kuş”un birer senaryosunu tarayarak cinsiyetçi söylemlerin düzeltilmesi konusunda senaristleri uyardı.

Toplumun düşüncelerine ve diline yansıyan cinsiyetçi kullanımları ortadan kaldırmayı hedefleyen Vodafone, geçen yıl başlattığı Kırmızı Çizgi hareketinin kapsamını genişletiyor. Bir haber sitesinde yer alan haberlerdeki cinsiyetçi dilin kullanıldığı kelime ve metin bazlı anlamları tespit ederek üstünü kırmızıyla çizen Kırmızı Çizgi teknolojisi, şimdi de ekranlardaki cinsiyetçi dil kullanımlarını tespit ediyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre; sevilen diziler “İstanbullu Gelin”in 75. ve “Erkenci Kuş” dizisinin 33. bölümünün senaryosu Kırmızı Çizgi tarafından tarandı. Kırmızı Çizgi teknolojisi, cinsiyetçi bir söylem bulduğunda gerekli düzeltmenin yapılması için senaristleri uyardı. Yapılan düzeltmeleri seyirciler de görebildi ve düzeltilmesini istedikleri cinsiyetçi söylemleri #KırmızıÇizgietiketiyle paylaşabildi.