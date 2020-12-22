Dizilere ocak ayında ara verilecek mi? Son durum ne?

Her yıl ocak ayında reklam fiyatları belirlenir, bu yüzden de kanallar dev bütçelerle çekilen dizilerinin yayınına 2 hafta ara verirdi. Önceki yıl bu ara reklam azlığından 3 haftaya kadar çıkmış, özel kanallara dizi çeken yapımcılar setlerine reklam molası vermişti. Bir tek TRT çekimlerine ara vermemiş, bununla da kalmayıp elindeki 3 yeni diziyi de seyirciyle buluşturmuştu. Geçen ocak ayında yılbaşı çarşamba gününe denk geldiği için dizilere yaklaşık 2 hafta ara verilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2021'in ilk ayında ne olacağı ise büyük merak konusuydu. Mâlum mart ayında yaşanan pandemi birçok iş kolunu derinden etkilemiş, yaklaşık 6 bin kişiye iş imkânı sağlayan dizi sektörü de büyük yara almıştı. Çekimlerine ara veren ekipler koronavirüs nedeniyle yeniden çalışabilmek için aylarca beklemek zorunda kalmıştı.

DİZİLER ARA VERMEYECEK!

Bu arada seyirci alışkanlıkları da değişmiş, eski reyting rakamlarına ulaşmak çok güç hale gelmişti. Bu nedenle kanalların büyük kısmı bu yıl zarar etmeyi göze alarak (son anda bir değişiklik olmazsa) dizi projelerine ara vermeme yönünde karar aldı. Öte yandan atv'nin elindeki iki iddialı dizisi Akıncı ve Maraşlı'yı ocak ayında yayınlama planı da dizilere ara verilmemesinde etkili oldu.



