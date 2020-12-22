MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizilere ocak ayında ara verilecek mi? Son durum ne?

Dizilere ocak ayında ara verilecek mi? Son durum ne?

22.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dizilere ocak ayında ara verilecek mi? Son durum ne?

Her yıl ocak ayında yayınlanan tüm diziler iki hafta ara verirdi. Geçtiğimiz yıl bu süre reklam azlığından 3 haftaya çıkmıştı. Bu yıl da pandemi nedeniyle azalan reklam gelirleri dizi sektörünü zorluyor. Daha önce verilen mecburi ara bu yılı nasıl etkileyecek? Ara verilecek mi? İşte yanıtı...

Her yıl ocak ayında reklam fiyatları belirlenir, bu yüzden de kanallar dev bütçelerle çekilen dizilerinin yayınına 2 hafta ara verirdi. Önceki yıl bu ara reklam azlığından 3 haftaya kadar çıkmış, özel kanallara dizi çeken yapımcılar setlerine reklam molası vermişti. Bir tek TRT çekimlerine ara vermemiş, bununla da kalmayıp elindeki 3 yeni diziyi de seyirciyle buluşturmuştu. Geçen ocak ayında yılbaşı çarşamba gününe denk geldiği için dizilere yaklaşık 2 hafta ara verilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2021'in ilk ayında ne olacağı ise büyük merak konusuydu. Mâlum mart ayında yaşanan pandemi birçok iş kolunu derinden etkilemiş, yaklaşık 6 bin kişiye iş imkânı sağlayan dizi sektörü de büyük yara almıştı. Çekimlerine ara veren ekipler koronavirüs nedeniyle yeniden çalışabilmek için aylarca beklemek zorunda kalmıştı.

DİZİLER ARA VERMEYECEK!

Bu arada seyirci alışkanlıkları da değişmiş, eski reyting rakamlarına ulaşmak çok güç hale gelmişti. Bu nedenle kanalların büyük kısmı bu yıl zarar etmeyi göze alarak (son anda bir değişiklik olmazsa) dizi projelerine ara vermeme yönünde karar aldı. Öte yandan atv'nin elindeki iki iddialı dizisi Akıncı ve Maraşlı'yı ocak ayında yayınlama planı da dizilere ara verilmemesinde etkili oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Oyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü olduOyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu
The Witcher 2. sezon setinde kara bulutlar! Şimdi de...The Witcher 2. sezon setinde kara bulutlar! Şimdi de...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

Her şey reklam için! İç çamaşırlı poza tepki

Her şey reklam için! İç çamaşırlı poza tepki

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Diğer Haberler

Hasan Can Kaya'dan sürpriz proje! Dizi çekiyor

Hasan Can Kaya'dan sürpriz proje! Dizi çekiyor

Danla Bilic ve Enes Batur atışması bitmiyor! Sosyal medyayı sallayan yazışma

Bitmeyen gerilim... Enes laf sokunca...

Oyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu

Oyuncu Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu

Beren Saat ve Belçim Bilgin kamera karşısında!

'Sen aileyi ben kariyeri seçtim'

Kim Kardashian para dağıtıyor! Bin kişiye 500 dolar

Bin kişiye 500 dolar verecek! İşte şartı

Duygu Özaslan'ın taytlı pozu olay oldu!

Spor salonundan taytlı poz! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.