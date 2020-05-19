Dizileri arka arkaya izleyip sonra suçluluk mu hissediyorsunuz? Bu alışkanlık sanıldığı kadar kötü olmayabilir

Bu durum size tanıdık geliyorsa belki suçluluk duygusu da hissettiğiniz oluyordur. Öyleyse bu yazı ark arkaya dizi izleme konusunda size kendinizi daha iyi hissettirebilir.

The Radio Times'ın anketine göre İngiltere nüfusunun yarısı, en az bir televizyon dizisini tek oturuşta 8 saatte arka arkaya izleyip bitirdiklerini söyledi.

Dizi, film platformları rekor sayıda yeni üye kazanıyor. Netflix, 2020 yılının ilk çeyreğinde üye sayısını 16 milyona çıkardı. Üstelik bu rakamlar kaydedildiğinde henüz sokağa çıkma yasakları da yoktu.

Bütün gün koltukta, yatakta, oturup 'o herkesin konuştuğu' Netflix dizilerini aralıksız izlemeye İngilizcede 'binge-watch' deniyor. Muhtemelen siz de yapmışsınızdır. Ama yalnız değilsiniz, özellikle Covid-19 salgınıyla gelen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle milyonlarca kişi ekranları karşısında aralıksız dizi izliyor.

Birçok dizi ve film platformu sizi dizilere çekmek için özel teknikleri kullanıyor.

TV eleştirmeni ve yayıncı Scott Byran "Bütün bir sezonu bir günde oturup izleyebilirim" diyor. Ama 'arka arkaya dizi izlemenin kazara' başladığını söyleyen Bryan, tüketicilerin buna öncülük ettiğini şu sözlerle dile getiriyor:

"Neflix, insanların dizileri giderek daha çoklu izlemeye başladığını fark etti, buna Friends gibi daha önceden gördüğünüz diziler de dahil... Netflix çok zekice ve kurnazca sizi daha çok izlemeye teşvik ediyor.

"Yeni bir dizi, film eklendiği andan itibaren çok hızlı çalışıyorlar, hangi fotoğraf daha çok dikkat çekiyor, neden ilgi görüyor inceliyorlar. Ayrıca her bölümün sonunda hemen kapanış jeneriği giriyor ve ekranı hemen küçültüp üst köşeye alıyorlar ve alt köşede de otomatik olarak bir sonraki bölüm yüklenmeye başlıyor.

"İşte böyle fark etmeden üç saat bir diziye takılıp kalıyorsunuz."

Arka arkaya izletmek için tasarlanıyorlar

Televizyon, film, dizi yayın platformlarının sahibi şirketlerin programları da aslında arka arkaya izletmek için tasarladıklarını fark ettiniz mi?