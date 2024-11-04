Kötü Kan ve Kirli Sepeti dizilerinin fişini çekti! NOW'dan iddialı iki yeni dizi daha geliyor...

Birçok iddialı dizi yeni sezonda yayın hayatına başlasa da yeni yayın döneminde reytinglerde istediği sonucu alamayan projeler yavaş yavaş final yapmaya başladı. Yeni sezonlarda sık sık dizilerin fişini çeken NOW'dan ilk final haberi gelmişti.

Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan kısa sürede final yapmıştı. Güçlü kadrosuna rağmen rakiplerini yenemeyen dizinin ekran macerası kısa sürmüştü.

Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan, kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti için final kararı alındı. 40. bölümde seyirciyle vedalaşan diziye yurt dışı satışları nedeniyle bir şans daha verilmişti fakat beklenen başarıyı yeni sezonda gösteremedi.

FİNAL KARARLARINA RAĞMEN İKİ YENİ DİZİ GELİYOR...

NOW, bir yanda peşpeşe final kararı alırken diğer yanda da iddialı bir diziyle seyirci karşısına çıkacak. Vahide Perçin ile Fırat Tanış'ın başrolde yer aldığı “Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar” dizisi yayın için gün sayıyor. Uzun zamandır hazırlıkları süren dizinin ilk tanıtımının da Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm arasında yayınlanacağı iddia ediliyor.

Dizide, 1912’de başlayan dizide aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi’nin sıra dışı yaşamları ve ilişkileri ele alınacak. Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt’a konuk oyuncu olarak Meryem Uzerli de eşlik edecek.

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman‘ın başrollerini paylaştığı ve aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesinin anlatılacağı Aşk, Evlilik, Boşanma da yakında NOW seyircisiyle buluşacak. Bu iki yeni dizinin de ilerleyen zamanlardaki başarısı şimdiden merak edildi.