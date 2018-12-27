MAGAZİN

Dizilerin yeni bölüm fragmanları neden gelmiyor? Gülse Birsel açıkladı

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2018 16:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde diziler için bomba bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre TRT hariç diğer kanallarda yayınlanan diziler 3 hafta boyunca yayınlanmayacaktı. Dizilerin yeni bölüm fragmanlarının gelmemesi de bu iddiayı doğrular nitelikteydi. Gülse Birsel de açıklama yaparak bu iddiayı doğruladı.

Dizilerin yeni bölüm fragmanları neden gelmiyor? Gülse Birsel açıkladı

Yılbaşına kısa bir zaman kala yeni bölümleri yayınlanan dizilerin fragmanları yayınlanmıyor. Her yıl yılbaşında diziler kısa bir araya giriyordu ama bu yıl durum biraz daha farklı olacak. Diziler beklenenden daha uzun süre yayınlanmayacak. Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanallar ortak bir kararla dizileri 3 hafta yayınlamayacağını duyurdu.

GÜLSE BİRSEL AÇIKLADI: 3 HAFTA YOK

İşte Gülse Birsel’in Instagram’dan yaptığı açıklama;

gulse

“Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!”

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Bizim Hikâye'ye ünlü oyuncu dahil olduBizim Hikâye'ye ünlü oyuncu dahil oldu
Bozkır dizisinin 2. sezonu yayınlanacak mı?Bozkır dizisinin 2. sezonu yayınlanacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeni dizi dizi Gülse Birsel

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Film gibi! 31 yıl önce kaçırılan kadın kurtarıldı!

Film gibi! 31 yıl önce kaçırılan kadın kurtarıldı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yarışmanın ayarını bozdu

Yarışmanın ayarını bozdu

O dizinin fişini çekti! Yeni kanal arıyor

O dizinin fişini çekti! Yeni kanal arıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizim Hikâye'ye Şebnem Köstem de dahil oldu

Bizim Hikâye'ye ünlü oyuncu dahil oldu

Bozkır dizisinin 2. sezonu yayınlanacak mı?

Bozkır dizisinin 2. sezonu yayınlanacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisine Mehmetçik Kutül Amare'den transfer! Uğur Karabulut kimdir?

Diriliş Ertuğrul'a iki sürpriz transfer!

Kadın dizisinde kim öldü? Kadın 45. son bölüm izle!

Kadın dizisinde kim öldü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas öldü mü? Ozan Akbaba ayrıldı mı? EDHO 121. son bölüm izle!

Şoke eden ölüm! Hızır'ın gözleri önünde...

Masal Çiçeği dizisinin oyuncu kadrosu ve kanalı belli oldu!

Masal Çiçeği'nin oyuncu kadrosu belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.