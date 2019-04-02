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"Dizilerle toplum dönüştürülmeye çalışılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Türk dizilerinin son yıllarda yarattığı algının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen İAÜ Yeni Medya Bölümü Öğr.

İSTANBUL,(DHA) - Türk dizilerinin son yıllarda yarattığı algının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen İAÜ Yeni Medya Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Nur Emine Koç, "Televizyon dizileriyle, özellikle gençlere eğitimden yoksun bir gelecek hazırlatılmaya, toplum dönüştürülmeye çalışılıyor" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Yeni Medya Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Nur Emine Koç, yerli yapım dizilerin toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Türk halkının dizi izlemeyi sevdiğini ancak son yıllarda yarattıkları algının ciddi boyutlara ulaştığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine Koç, "Mekân basan, silah taşımayı maharet sayan racon kesen bir nesil türedi" dedi.

Son yıllarda yerli yapım dizilerin toplumun gelenek ve göreneklerini hiçe saydığını diyen Dr. Nur Emine Koç, "Bizler, bir dönem Türk normlarıyla tamamen çelişmesine rağmen, amcasının karısıyla aşk yaşayan iki karakteri kaçırmadan izledik" dedi ve ekledi:

"Söylemiş olduğum dizide, Türk halkının çok sevdiği iki karakter özellikle seçildi ve bir haber olarak okuduğumuzda tepki göstereceğimiz ilişkiyi özellikle halkın seçtiği sevilen karakterlerle, ilgiyle izledik. Öyle bir anlattılar ki, asla kabul etmeyeceğimiz bu ilişkileri 'ne yapsın sevdiler' diyenler bile çıktı. İşte bu noktada ortaya çıkan faktör, algı operasyonudur."

"EĞİTİMLE İLGİLİ MESAJ YOK"

"Birçok dizide, 'Okuyup da ne olacaksın?' söylemlerine çok rastladım. Verilen bu mesajların düzeltilmesi ve gençlerimizin eğitime özendirilmesi gerekiyor" diyerek sözlerine devam eden Dr. Nur Emine Koç, "Sübliminal olarak eğitimi destekleyici mesajların içermediği, legal olmayan yollarla ya da zengin birine âşık olarak da çok başarılı olunabileceğinin vurgulandığı diziler ağırlıkta. Dikkat ederseniz yıllardan beri değişmeyen, parasal durumu iyi olmayan ve okumayan bir kız, zengin bir eş bulsun her şeyi olur, zengin olur, başarılı olur mesajı veriliyor. Kadınlar dizilerde sürekli evde oturuyor, yemek pişiriyor, çalışıyorsa asla yönetici yapılmıyor. Her zaman geri planda tutuluyor. Bunun haricinde gençler şiddete yönlendirilerek mafyatik dizilerle adaleti kendilerinin sağladıkları düşündürülüyor" dedi.

“MEDYA OKURYAZARLIĞI ZORUNLU DERS OLMALI”

"Kontrolsüz dijital medya kullanımı için anaokulundan itibaren çocuklara alan uzmanları tarafından Medya Okuryazarlığı dersi verilmelidir" ifadesini kullanan Dr. Nur Koç, "Çocuklar, izledikleri her şeyin fayda ve zararını bilerek, aldıkları bu eğitimle izlediği her şeyin bilincinde olacak. Bu nedenle aileler çocuklarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmamalıdır. Çocuklar taklit eder. Rol model edinmeyi severler. Bunu medyadan da edinebilirler. Dijitalden ayrılamayız, vazgeçemeyiz ama bilişim teknolojilileri ve medya okuryazarlığı dersleri müfredata konulursa, kamu spotu niteliğinde birkaç dizi de yapılırsa farkındalık sağlanmış olur. Bilinçli nesiller bunların taklit edilecek bir şey olmadığını, sanal gerçeklik olduğunu kolayca idrak edebilir. Medyayı değiştiremiyorsak bakış açımızı değiştirmeliyiz" diye öneride bulundu.

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