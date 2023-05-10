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Diziye konu olmuştu! Uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar tahliye edilecek

10.05.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da temyiz mahkemesi, 28 yıldır tutuklu bulunan ve dünyaca ünlü “Narcos: Mexico” adlı diziye konu olan “Güero” lakaplı uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar’ın tahliyesine karar verdi.

Diziye konu olmuştu! Uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar tahliye edilecek

Meksika’da Temyiz Mahkemesi Yargıcı Maria Dolores Olarte, 28 yıldır tutuklu bulunan ve El Chapo ile birlikte 80’li ve 90’lı yıllarda Sinaloa Karteli’nin liderliğini yapan "Güero” lakaplı uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar’ın tahliyesine karar verdi. Salazar hakkında organize suça dahil olması yönünde savcılar tarafından sunulan iddiaların asılsız, etkisiz ve desteklenemez olduğuna kanaat getiren Olarte, 63 yaşındaki Salazar’ın tutukluluğuna derhal son verilmesini emretti.

Salazar’ın avukatı Jose Gabriel Hernandez yaptığı açıklamada, müvekkilinin hakkında şu anda başka bir tutuklama bulunmadığı için önümüzdeki birkaç saat içerisinde hapisten çıkabileceğini söylerken, savcıların iddialarda ölü kişilere ait sahte ifadelere başvurduklarına dikkat çekti.

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Mayıs 2021’de mahkeme kararıyla serbest bırakılan Salazar, hakkında organize suça karıştığına dair ifade veren ancak kayıp olan 2 tanık bulunana kadar gözaltında tutulmak üzere 2 ay sonra yeniden yakalanarak hapse atılmıştı.

Meksika’da 80’li ve 90’lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı yapan Salazar, 1995 yılında uçağının düşmesi sonucu Meksikalı güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Daha sonra Meksikalı yetkililer tarafından 2007 yılında ABD’ye iade edilen Salazar, 2016 yılında ise Meksikalı adli makamlara teslim edilmek üzere geri gönderildi.

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİYE KONU OLMUŞTU

İspanyolcada açık tenli anlamına gelen Güero lakaplı Salazar’ın suç hikayesi dünyaca ünlü “Narcos: Mexico” adlı diziye konu olmuştu. (İHA)

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