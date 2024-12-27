Diziyle ünlenip yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda yakalandılar! Burak Akyüz, Mustafa Yılmaz, Raperin Yılmaz gibi birçok fenomen ve oyuncuya gözaltı

Son dönemde birçok kişiyi ağına çeken yasa dışı bahis ve kumara yönelik operasyonlar tam gaz devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonları hakkında bilgi verdi.

16 İLDE SİBERAĞ-13 OPERASYONLARI

Bakan Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerin de bulunduğu 27 kişinin yakalandığını duyurdu.

16 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonlarında;



Aralarında Sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı❗



Yasa dışı bahis, sadece… pic.twitter.com/2OVGE680tU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 27, 2024

DİZİ OYUNCULARI DA VAR FENOMENLER DE

Edinilen bilgiye göre yakalanan 27 kişi arasında bazı dizi oyuncuları da var.

Sıfır Bir dizisiyle ün kazanan Burak Akyüz ve Mustafa Yılmaz da yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda yakalandı.

Ayrıca Raperin Yılmaz da yakalananlar arasında.

İŞTE YAKALANAN FENOMENLERİN LİSTESİ

Operasyonlarda yakalanan Instagram ünlülerinin listesi ise şöyle:

film10linee (F. Koç)

BuseKorkmaziniz (Z.B. Korkmaz)

MustafaYilmazOfficial01 (M. Yılmaz)

BurakAkyüz (B. Akyüz)

Raperin_Ylmaz (P. Mızrak)

Serpivazz (U.D.Lafcı)

Baver.Ozatesx (B.Özateş)

EnesGunes544 (E. Güneş)

CanerOzdemirKol (C. Ayirgül)

Busesahq (B. Şahin)

Nevruznurronlinee (N. Akın)

Fevzi.Motovlog (F. Demircan)

1BilalBdk (M.B. Budak)

Orcunkaya_kuafor (M.O. Kaya)

İdriscan.73 (İ. Can)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır