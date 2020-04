Dizleri yenileyen doğal kür ve tarifler

Dizler, yürürken vücudun ağırlığının yaklaşık 3 katına ve koşarken de vücudun ağırlığının yaklaşık 5 katına eşit basınç yaşar. Yani diz sağlığının ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçek. Ayrıca yaşlandıkça kıkırdak sıvısı azalır ve hareket kabiliyetiniz azalır. Dizlerdeki kıkırdak dokusu kendi kendisini onaramaz. Elbette bir takım tıbbi tedavileri var ama siz de dizlerinizin sağlığı için kendi doğal beslenme düzeninizi oluşturabilir, kıkırdak dokuyu koruyucu kürler uygulayabilirsiniz. Yiyecekler şüphesiz diz kıkırdağınızın sağlığını canlandırmanın en iyi yolu ancak uygun şekilde egzersizle birleştirmeyi unutmayın.

DİZ SAĞLIĞI İÇİN BESİNLERDEN FAYDA SAĞLAMANIN 6 YOLU

1.PORTAKALDAKİ C VİTAMİNİ KIKIRDAĞI ONARIYOR

Türkiye’de en çok bulunan meyvelerden biri olan portakal en iyi C vitamini kaynaklarından biri ve kolajen üretimi için birebir. Dizlerdeki kıkırdağın yenilenmesinde önemli rol oynayan C vitaminini yeterli miktarda almak şart. Portakal yoksa C vitamini içeren diğer besinlerden de faydalanılabilir.

2.KURUYEMİŞLER VE MAGNEZYUM ETKİSİ

Fındık, badem gibi hyalüronik asidin emilmesine yardımcı olan zengin magnezyum kaynakları. Emilim için magnezyuma ihtiyaç duyan hyalüronik asit bilindiği üzere eklemler arasındaki yağlanmayı artırmak, diz kıkırdağını yenilemekte eşsiz bir madde. Fındık başta olmak üzere kuruyemişlerin gücünden yardım almak için ne duruyorsunuz?