Dizüstü bilgisayarı ile ilgili çok önemli bir karar aldı

Oppo, 15 Temmuz’da 125W’lık süper hızlı şarj teknolojisini tanıtacağını söylemesinden hemen sonra firma böyle bir karar aldı. Böylece son derece büyük bir rekabete de şahit olmaya başladık. Honor’un 200W’lık bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını itiraf etmesi her şeyi değiştirdi.

Her ne kadar bu modelin özellikle şarj özelliği ön plana çıkarmaya çalışılsa bile aslında bunun ilk olmadığını söyleyebiliriz. Başka kuruluşlar da yine çok daha üst düzey hızlı şarj teknolojileri geliştirdi. Mesela 230W’lık hızlı şarj teknolojileri, şu an en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve zirveyi temsil ediyor.

ELEKTRİK TRAFOSU GİBİ OLACAK

Honor’un farkı; yeni şarj teknolojisinde USB-C + PD aktarımını sağlayacak olması. Böylece kuruluş, şarj cihazları ile ilgili ağırlık sorununu tamamen gidermiş olacak. Şirketin FRD kod adlı yeni oyuncu dizüstü bilgisayarında kullanılacak HW-200A00P00 model numaralı şarj adaptörü; 20V, 10A yani 200W enerji aktarım seviyesi ile adeta elektrik trafosu gibi olacak. Bu şarj edebilme gücünü şöyle anlatabiliriz. 30 dakikada yüzde 50 şarj mümkün hale gelecek.

Bütün elektronik cihazlarda şarj en önemli detaylar arasında yer alacak. Bakalım hangi firma bu konuda daha hızlı davranabilecek.

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