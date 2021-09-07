Dizüstü oyun bilgisayarlarına olan talep artıyor

Peki değişimin temel sebebi neydi? Yani ne oldu da kasa tipi bilgisayarlar yerini dizüstü bilgisayarlara bıraktı.

Aslında durum gayet açık diyebiliriz. Son yıllarda masaüstü bilgisayarlar için üretilen ekran kartları madencilik amacıyla kullanılmaya başlandı. Hal böyle olunca masaüstü bilgisayarlarda kullanılan ekran kartlarının fiyatlarında önemli artışlar gerçekleşti.

Bu artışlar sonrasında masaüstü oyun bilgisayarlarıyla eşdeğer güce sahip dizüstü bilgisayarların fiyatı neredeyse aynı seviyelere geldi. Durum böyle olunca oyun severler de tercih haklarını mobilite anlamında daha çok olanak sunan dizüstü bilgisayarlardan yana kullanmaya başladılar.

Genel olarak bakılınca bu durum çok da şaşırtıcı değil. Yani masaüstü yerine aynı performansı sunan dizüstü PC modeli satın almak çok daha mantıklı. Üstelik dizüstü notebook modelleri muazzam bir mobilite sunabiliyor. Haliyle masaüstü bilgisayarlar böyle bir opsiyon sunmuyorlar.

İleride madencilik biter de ekran kartı fiyatları normal seviyelere inerse belki kasa türü oyun bilgisayarları tekrardan popüler olabilir. Fakat şu anda böyle bir durum söz konusu değil.

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