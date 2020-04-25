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Dizüstü piyasasının dengelerini değiştirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Huawei, akıllı telefon pazarındaki yükselişini sürdürürken, dizüstü PC pazarını da unutmadı. Hatta bu alanda da çok ciddi hamleler yapıyor. Buna en iyi örnek yeni piyasaya çıkan Huawei MateBook D 14.

Dizüstü piyasasının dengelerini değiştirecek

15.9 mm kalınlık değeri bulunan ürün, yaklaşık 1.38 kilo ağırlıkta. Yani ince ve hafif, dolayısıyla taşınması çok kolay bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ürün, yanlardan yumuşatılmış hatları ve 180 dereceye kadar açılabilen ekran faktörüyle de kullanılabilirlik değerini artırıyor. Onu yalnızca kucağınızda ya da gittiğiniz bir mekanda, masanın üstünde değil, aynı zamanda yattığınız yerde, hatta göğsünüzün üstünde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ergonomi

Klavye tuşları genel olarak büyük, Türkçe karakterler destekleniyor ve enter tuşu da iyi konumlandırılmış. Tek can sıkıntısı, ufak boyutlarda tasarlanan yön tuşlarının sizi bir süreliğine zor durumda bırakabilecek olması.
Kamera detayı, diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de tuşların arasına yerleştirilmiş ve bu sayede istenildiği takdirde açılıp kapatılabiliyor. Ancak diğer modellerde olduğu gibi, görüntülü görüşmeler esnasında klavye kullanırsanız parmaklarınız görüntü açısını bozabiliyor.

Ürünün USB Type-C, 3.0, 2.0, 3.5mm ve HDMI bağlantı noktaları bulunmakta, ancak açıkçası daha geniş bağlantı seçenekleri beklerdik

Cihazın arka yüzeyine baktığımızda ise, hem soğutma sistemi hem de stereo hoparlörler için mazgallara yer verilmiş. Ürünün işitsel kalitesi gerçekten başarılı ve bir şeyler izlerken ya da oynarken bir kulaklığa çoğu zaman ihtiyaç duymuyorsunuz.
Soğutma sisteminin de başarılı olduğunu söylemeliyiz. Gerek saatlerce dizi izlediğimiz süreçte, gerek programlarla gerekse de oyunlarla ilgilenirken ürünün ısındığına tanıklık etmedik ve soğutma esnasında bir sesli çalışma detayıyla da karşılaşmadık. Genel olarak çok sessiz bir deneyim sunabiliyor.

FHD IPS ekran

MateBook D 14’ün 14 inç değerde FHD IPS ekranı bulunuyor. Genellikle pek parlama yok ve net görüntüler sunabiliyor. 16:9 görüntü oranı sunabilen ekran, 178 derecelik görüş açısına sahip. Ek olarak uzun süreli kullanımlarda göz konforu için mavi ışınların filtrelenmesi de söz konusu.

Huawei MateBook D 14, AMD Ryzen 5 3500U işlemcisiyle geliyor. Yanında Vega 8 grafik kartı, DDR4 8GB RAM ve 512GB Samsung SSD bulunuyor. Windows 10 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu sensör sayesinde güncel ve güvenli bir kullanım mümkün oluyor.

Kimlere hitap ediyor

Gerek tasarım gerekse de teknik detayları itibarıyla MateBook D 14’ün gündelik kullanımda çok iyi bir yol arkadaşı olduğunu söylemeliyiz. Kimi zaman internette gezintiye çıkabilir, kimi zaman dosyalarınızla ilgilenebilir, kimi zaman da bir şeyler izleyebilirsiniz.

Tabii ki bu ürün, ağır programlar ve oyunlar için tasarlanan bir ürün değil, ancak yine de bir şeyler mümkün. Örneğin, son dönemin popüler online oyunlarından Fortnite’ı 30FPS’de 1080p çözünürlükte ve orta grafik ayarlarında oynayabilirsiniz. Öte yandan, bir video edit-montaj programı olan Adobe Premier CC’yi de bu bilgisayarda kullanabildik. Tabii ki performans tarafında düşüşler görülüyor, ki bu da normal.

Öte yandan, okul ve iş dünyası için de tercih edilebilecek bir ürün bu. Bunda rahat taşınabilir olması ve iyi pil ömrünün de payı var.

65w Type-C hızlı şarj

Bu adaptörü yalnızca laptopta değil, isterseniz hızlı şarj ve veri aktarımı için akıllı telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Ürün, kutudan çıkan bu adaptörle yaklaşık 1 buçuk saatte tamamen şarj olabiliyor.

Yaptığım denemelerde, genellikle video izleyerek ve internette gezinerek tek şarj ile 6 buçuk saatlik kullanım deneyimi elde edebildim. Videoları bir kenara bırakıp yalnızca internet gezintileri ve Office dosyalarıyla ilgilenirseniz tek şarj ile daha uzun süre kullanım da mümkün oluyor. İşte burada da koca bir iş ya da okul gününü tek şarj ile tamamlayabiliyorsunuz. Zaten şarj adaptörü de ufak boyutlarda olduğu için yanınızda taşımanız zor olmuyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Huawei Huawei MateBook D 14

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