DJ David Guetta ve 14 yaş küçük sevgilisi plajda aşka geldi

Aralarındaki yaş farkıyla zaman zaman gündeme gelen DJ David Guetta veJessica Ledon Miami'de tatil yapıyor.

Şezlongta uzun süre güneşin tadını çıkaran çiftin rahat hareketleri kameralara yansıdı.

Aralarındaki 14 yaş farkla magazin gündeminde zaman zaman haber olan ikili çevredeki kalabalığa ve bakışlara aldırmadan sık sık öpüştü.

Haklarında evleneceklerine dair haberler çıkan ünlü çift bu haberleri de yalanlıyor.

İkiliye yakın arkadaşları DJ Cedric Gervais ve onun model sevgilisi Ariadna Guiterrez eşlik ediyor.

David Guetta va Jessica Ledon, yaklaşık üç yıl önce flört etmeye başladı. Guetta, 22 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Cathy'den 2014 yılında boşanmıştı.



