Djokovic sınır dışı konusundaki kararı bekliyor

Teniste dünya erkekler sıralamasında birinci sırada bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs aşı belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle Avusturalya'dan sınır dışı edilmesi kararının yankıları sürüyor. Djokovic'in sınır dışı kararına yaptığı itirazın sonucunun Pazartesi günü belli olması bekleniyor.

Avustralya hükümetinin avukatı Christopher Tran, hükümetin Pazartesi günü mahkemede görülecek duruşma öncesinde herhangi bir karar vermeyeceğini açıkladı. Gereken belgeleri göstermediği gerekçesiyle ülkeye girişine izin verilmeyen Djokovic, sınır dışı edilmesi yönündeki karara itirazda bulunmuştu.

17-30 Ocak tarihleri arasında Melbourne'da düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere Çarşamba günü Melbourne'a uçan dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ülkeye girişine Avustralya Sınır Gücü (AFB) tarafından izin verilmedi. Sınırların güvenliğinden sorumlu AFB, Djokovic'in havalimanında sorguya çekildikten sonra, belgelerindeki eksiklik nedeniyle vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Djokovic'in geceyi iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin tutulduğu bir otelde geçirdiği belirtildi.

Djokovic'in ülkeye giriş işlemleri sırasında Covid-19'a karşı aşılarının tamamlandığını belgelemesi gerekiyordu. Aşıya şüpheyle yaklaşan açıklamaları ile bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti.

Aşı olup olmadığına dair açıklamalarda bulunmayan Djokovic, aşı zorunluluğuna karşı çıkıyordu. Sırp raket Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da, 17 Ocak'ta başlayacak turnuva için özel izin aldığını belirtmişti.

Dünyaca ünlü tenisçinin paylaşımı Avustralya'da öfkeyle karşılandı. Dünyada en uzun süreli kapanan ülke olan Avustralya'da uzun süre sıkı seyahat kısıtlamaları uygulanmıştı. Aşı oranının yüksek olmasına rağmen, Omicron varyantının yayılmasıyla ülkede vaka sayıları da yeniden artışa geçti.

Siyasi gerginlik

Sırp tenisçinin Avustralya'ya girişine izin verilmemesi Avustralya ve Sırbistan arasında diplomatik gerginliğe de yol açtı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic'in ülkeye girişine izin verilmemesini savundu. Morrison sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini belirterek, "Kural kuraldır, özellikle de bizim sınırlarımızdaysa. Kimse bu kuralların üzerinde değildir" dedi.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ise, Djokovic'e yönelik tutuma tepki gösterdi. Vucic, "Avustralya Başbakanı da dahil olmak üzere herkes kuralların herkes için olduğunu iddia ederken," adil olmayan şeyin Djokovic'e yönelik "cadı avı" olduğunu söyledi. "Yenemedikleri zaman böyle şeylere başvuruyorlar" diyen Vucic, Djokovic'e yönelik kanıt bulana kadar bu siyasi takibatın sürmesinden kaygı duyduğunu ifade etti.

dpa, AFP/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

