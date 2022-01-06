HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Djokovic sınır dışı konusundaki kararı bekliyor

Djokovic sınır dışı konusundaki kararı bekliyor

06.01.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'ya girişte aşı belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesi konusundaki kararın Pazartesi günü verilmesi bekleniyor.

Teniste dünya erkekler sıralamasında birinci sırada bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs aşı belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle Avusturalya'dan sınır dışı edilmesi kararının yankıları sürüyor. Djokovic'in sınır dışı kararına yaptığı itirazın sonucunun Pazartesi günü belli olması bekleniyor.

Avustralya hükümetinin avukatı Christopher Tran, hükümetin Pazartesi günü mahkemede görülecek duruşma öncesinde herhangi bir karar vermeyeceğini açıkladı. Gereken belgeleri göstermediği gerekçesiyle ülkeye girişine izin verilmeyen Djokovic, sınır dışı edilmesi yönündeki karara itirazda bulunmuştu.

17-30 Ocak tarihleri arasında Melbourne'da düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere Çarşamba günü Melbourne'a uçan dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ülkeye girişine Avustralya Sınır Gücü (AFB) tarafından izin verilmedi. Sınırların güvenliğinden sorumlu AFB, Djokovic'in havalimanında sorguya çekildikten sonra, belgelerindeki eksiklik nedeniyle vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Djokovic'in geceyi iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin tutulduğu bir otelde geçirdiği belirtildi.

Djokovic'in ülkeye giriş işlemleri sırasında Covid-19'a karşı aşılarının tamamlandığını belgelemesi gerekiyordu. Aşıya şüpheyle yaklaşan açıklamaları ile bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti.

Aşı olup olmadığına dair açıklamalarda bulunmayan Djokovic, aşı zorunluluğuna karşı çıkıyordu. Sırp raket Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da, 17 Ocak'ta başlayacak turnuva için özel izin aldığını belirtmişti.

Dünyaca ünlü tenisçinin paylaşımı Avustralya'da öfkeyle karşılandı. Dünyada en uzun süreli kapanan ülke olan Avustralya'da uzun süre sıkı seyahat kısıtlamaları uygulanmıştı. Aşı oranının yüksek olmasına rağmen, Omicron varyantının yayılmasıyla ülkede vaka sayıları da yeniden artışa geçti.

Siyasi gerginlik

Sırp tenisçinin Avustralya'ya girişine izin verilmemesi Avustralya ve Sırbistan arasında diplomatik gerginliğe de yol açtı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic'in ülkeye girişine izin verilmemesini savundu. Morrison sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini belirterek, "Kural kuraldır, özellikle de bizim sınırlarımızdaysa. Kimse bu kuralların üzerinde değildir" dedi.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ise, Djokovic'e yönelik tutuma tepki gösterdi. Vucic, "Avustralya Başbakanı da dahil olmak üzere herkes kuralların herkes için olduğunu iddia ederken," adil olmayan şeyin Djokovic'e yönelik "cadı avı" olduğunu söyledi. "Yenemedikleri zaman böyle şeylere başvuruyorlar" diyen Vucic, Djokovic'e yönelik kanıt bulana kadar bu siyasi takibatın sürmesinden kaygı duyduğunu ifade etti.

dpa, AFP/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
32 can almıştı! Dev yanardağ harekete geçti! Kül ve dumanlar...32 can almıştı! Dev yanardağ harekete geçti! Kül ve dumanlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

Bu belirtilere dikkat! Kuluçka süresi 2-3 güne düştü

Bu belirtilere dikkat! Kuluçka süresi 2-3 güne düştü

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.