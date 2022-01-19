Djokovic'ten Covid-19 Tedavisi Geliştiren Şirkete Yatırım

Danimarka menşeli biyoteknoloji firması QuantBioRes'in CEO'su Ivan Loncarevic, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, dünyanın bir numaralı tenisçisi Novak Djokovic'in Covid-19'a karşı tıbbi tedavi geliştirmeyi amaçlayan firmanın yüzde 80'ini satın aldığını bildirdi.

Loncarevic, Djokovic'in 2020 yılı Haziran ayında bu yatırımı yaptığını söyledi ancak Sırp teniscinin ne kadar para koyduğunu açıklamadı.

QuantBioRes'in, Danimarka, Avustralya ve Slovenya’da çalışan 11 araştırmacısı bulunuyor. Şirketin geliştirdiği ilacın yaz aylarında İngiltere’de klinik deneylerinin başlaması bekleniyor.

Djokovic'in sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Covid-19 aşısı olmadığı için Avustralya Açık Tenis Turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınırdışı edilen ve böylelikle 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek rekor kırma şansını yitiren Djokovic, Pazartesi günü memleketi Sırbistan'a geri döndü.

Geçmişte Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı 9 kez kazanan 34 yaşındaki Djokovic, İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal'la 20'şer Grand Slam şampiyonluğuna sahip.

Ancak Djokovic, Pazartesi günü başlayan turnuvada yarışmak yerine Covid-19 aşısı olmadığı ve Avustralya'nın pandemi kurallarını çiğnediği gerekçesiyle iki kez sığınmacılarla aynı otelde gözetim altına alındıktan ve vizesi iptal edildikten sonra Dubai üzerinden Belgrad'a geri döndü.

Avustralya hükümetinin Djokovic'i aşısız olması nedeniyle sınırdışı etme kararı Avustralya kamuoyunun çoğunluğundan da destek görse de yetkililerin meseleyi karmaşık bir şekilde ele alması tepki çekmişti.

Djokovic Avustralya'ya geri dönebilecek mi?

Avustralya yasaları uyarınca ülkeden sınırdışı edilen Djokovic'in Avustralya'ya geri dönmesi, Göçmenlik Bakanı'nın zorunluluk ya da başka bir geçerli mazereti kabul etmediği sürece 3 yıl boyunca mümkün olmayacak.

Avustralya Göçmenlik Bakanı, 2GB radyosuna yaptığı açıklamada, "Doğru şartlar oluştuğunda bir kişinin Avustralya'ya geri dönme fırsatı olur ve bu, zamanı geldiğinde değerlendirilir" dedi.

Fransa'dan yapılan açıklamadaysa yeni geçirilen Covid-19 aşı yasası uyarınca Djokovic'in Mayıs ayında düzenlenecek Fransa Açık Tenis Turnuvası'na katılması engellenecek.

Fransa Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yasa izleyici ve profesyonel sporcu olan herkese uygulanacak" denildi.

Ancak Bakanlık, turnuvanın düzenleneceği Mayıs ayına kadar pandemideki durumun değişebileceğini de kaydetti.

Avustralya Federal Mahkemesi'nin kısa süre önce Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği için tıbbi muafiyet tanınan ve sıkı aşı kurallarının uygulandığı Avustralya'dan bu muafiyetle vize alan Djokovic'in vizesinin iptalini onaması, ünlü tenisçinin mağdur durumda bırakıldığını savunan ailesi, destekçileri ve hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Djokovic ilk kez 6 Ocak'ta Avustralyalı göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alınmış, mahkeme kararıyla 10 Ocak'ta serbest bırakılmıştı. Ancak Sırp tenisçi geçtiğimiz Cumartesi günü yeniden gözaltına alınmış, Pazar günü de duruşması yapılmıştı.

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, Djokovic'in ülkedeki varlığının aşı karşıtlığı hisleri cesaretlendireceği gerekçesiyle kamu düzenine yönelik bir tehdit olacağını söylemişti.

Dünyanın en katı kapanma kurallarına uzun süre uymak zorunda kalan Avustralyalılar'ın çoğu, Covid-19 aşısı yaptırmayan Djokovic'i kibirli ve sağlık risklerini gözardı eden bir kişi olarak kabul ediyor. Avustralya'da yetişkinler arasındaki aşılanma oranı yüzde 90'ın üzerinde.

