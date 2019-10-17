HABER

DKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi’nin akademik yıl açılışına katılan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, son 16 yılda Türkiye’deki üniversite sayısının 53’ten 207’ye ulaştığını ifade ederek, "Türk yükseköğretim sistemi 8 milyona dayanan öğrenci sayısı ve 207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır.

DKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207’ye ulaştı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi’nin akademik yıl açılışına katılan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, son 16 yılda Türkiye’deki üniversite sayısının 53’ten 207’ye ulaştığını ifade ederek, "Türk yükseköğretim sistemi 8 milyona dayanan öğrenci sayısı ve 207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık, nitelik üzerine odaklanma vaktidir” dedi.
Anadolu Üniversitesi'nin 2019- 2020 akademik yılı, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın yanı sıra Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ile üniversitenin akademik kadrosu katıldı. Üniversitenin ilk hedefinin öğrencileri topluma ve millete faydalı olacak şekilde eğitmek olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, "Son bir yılda 18 farklı kurumla protokol imzaladık. Güvenlik bürokrasisinden sosyal politikalara kadar pek çok kurumla işbirliği yaptık. Kentin yerel unsurlarıyla da protokoller yaptık. Yurt dışı programlarında Balkanları ayrı bir yörüngeye oturtarak oradaki ülkeler ve soydaşlarımızla irtibata geçerek onlara ulaştık. Hiç kimseye muhtaç olmadan eğitimi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumu olan Anadolu Üniversitesi’nin vereceğini anlatınca büyük bir teveccüh ve sevgiyle karşılanıyoruz. Öğrencilerimizi hiçbir siyasi saplantıya bulaştırmadan, yalnızca devletine, milletine bağlı bir şekilde hiçbir kişi ve gruba bırakmadan yeniden ailelerine göndermek bizim asıl amacımızdır” dedi.
16 YILDA ÜNİVERSİTE SAYISI 207’E ULAŞTI
Akademik yıl açılışının ilk dersini ise ‘Yüksek Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ konusunda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı verdi. Anadolu Üniversitesi’nin ikinci üniversite programı kapsamında Sosyoloji Bölümü'nü bitirdiğini kaydeden Arıncı, Türkiye'nin eğitim alanında her zaman hassasiyet gösterdiğini söyledi. Son 16 yılda üniversite sayısının 207’e ulaştığını kaydeden Arıncı, "Ülkemizde son yıllarda pek çok alanda görülen gelişmeler gibi üniversite eğitimi alanında da çok ciddi gelişmelere şahidiz. 2003 yılından ülkemizde 53 olan devlet üniversitesi sayısı 2018 itibarıyla 129'a ulaştı. 72 de vakıf üniversitesi bulunuyor. Toplamda 207 üniversitemiz var. Dünyadan olduğu gibi 2000'li yıllarda ülkemizde de yükseköğretimin dönüşüm süreci hızla başlamış ve yükseköğretim alanı sürekli genişlemiş, öğrenci yapısı çeşitlenmiş, vakıf üniversitelerinin sayısı artmıştır” şeklinde konuştu.
NİTELİK ÜZERİNE ODAKLANMAK GEREKİYOR
Türk yükseköğretim sisteminde 8 milyon öğrencinin yer aldığını ifade eden Arıncı, artık nitelik üzerine odaklanılması gerektiğini söyleyerek, “207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık, nitelik üzerine odaklanma vaktidir. Üniversitenin fiziki kapasitenin çok ötesinde ülkelerin beyinleri olduğunu unutmamak gerekir. Ülke için yapılacak en önemli şey, aklı hür, vicdanlı, vatan derdi olan, donanımlı ve sorgulayan gençler yetiştirmektir” dedi.

FOTOĞRAFLI

DKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207’ye ulaştıDKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207’ye ulaştıDKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207’ye ulaştıDKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207’ye ulaştı

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Barış Pınarı Harekatı'na 6 dilde destek bildirisiBarış Pınarı Harekatı'na 6 dilde destek bildirisi
İyilik Derneği’nden Sudan çağrısıİyilik Derneği’nden Sudan çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.