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DLSS ile oyun performansı ciddi anlamda artacak

07.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nvidia yeni DLSS teknolojisi ile oyun performansını hatırı sayılır derecede arttırıyor. Yeni DLSS teknolojisi son olarak Back 4 Blood betasında denendi. İşte konuya ilişkin detaylar.

DLSS ile oyun performansı ciddi anlamda artacak

Turtle Rock Studios ve Warner Bros. Games, Back 4 Blood’ın 12 Ekim’deki resmi çıkış tarihinden önce açık betayı başlattı. 9 Ağustos’a kadar sürecek olan açık betaya erken erişim bugün başlıyor. 3 günlük bir aranın ardından açık beta, 12-16 Ağustos tarihleri arasında bu sefer herkese açık olarak geri dönüyor.

Eleştirmenlerce beğenilen Left 4 Dead serisinin yaratıcılarının elinden çıkan ve merakla beklenen kooperatif birinci şahıs nişancı oyunu Back 4 Blood’un açık beta sürümü NVIDIA DLSS desteğini içeriyor.

Back 4 Blood, açık beta sürümünde mükemmel performans gösteriyor. NVIDIA, oyunun 12 Ekim’deki lansmanına kadar performansı optimize etmeye devam edecek ve bu optimizasyonlar Game Ready Sürücüsü’ne aktarılacak.

DLSS destekli, GeForce RTX GPU‘da oynayan Back 4 Blood oyuncuları, mükemmel bir oyun deneyimine sahip olacak. GeForce RTX oyuncuları, oyunun inanılmaz görsellerinin ve grafiklerinin keyfini en yüksek çözünürlüklerde ve ayrıntı seviyelerinde çıkartabilecek.

DLSS, kare hızlarını artırıyor ve oyunlar için keskin görüntüler oluşturuyor. Kalite ayarlarını en üst düzeye çıkarmak ve çıktı çözünürlüğünü artırmak için performans payı sağlıyor. Şu ana kadar yaklaşık 60 oyun NVIDIA DLSS‘yi destekliyor ve yakında bu sayının artırılması hedefleniyor.

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Nvidia
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