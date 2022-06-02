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DM ne demek? Instagram'da DM nerededir?

02.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram platformunda kullanıcılar arasında sürekli kullanılan terimlerden bir tanesi olan DM, İngilizce “Direct Message” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. DM Türkçesi, direkt mesaj anlamında kullanılmaktadır. Instagram’da DM nerededir? DM ne demek, açılımı nedir? DM Türkçesi nedir?

DM ne demek? Instagram'da DM nerededir?

DM; Instagram platformu üzerinde kullanıcıların birbirine kısa ve özel mesaj atmasını ifade eder. Instagram kullanıcıları, DM aracılığıyla birbirleriyle seri iletişim kurabilir. Aynı zamanda DM üzerinden bağlantı, fotoğraf, müzik gibi medya araçları gönderilebilir. DM, kısaca “diem” olarak telaffuz edilir. DM ifadesi, Instagram hesap kullanıcısının doğrudan mesaj gönderme işlemini ve mesaj kutusunu ifade eder. DM Türkçesi ne demek?

DM ne demek?

DM açılımı, Direct Message sözcüklerinin baş harflerini temsil eder. Türkçede direkt mesaj anlamında kullanılır. Genellikle Instagram kullanıcıları bu tabiri; “DM atmak” ya da “DM göndermek” şeklinde kullanıyor. Burada Instagram üzerinden kişiye mesaj atıldığı vurgulanır.

Instagram platformunda DM üzerinden atılan mesajları herkes göremez. Sadece mesaj kime gönderildiyse o görebilir. Instagram kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte “DM” terimi de çok kullanılmaya başlamıştır.

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Instagram’da DM nerededir?

Instagram uygulamasında kullanıcılar, başka kullanıcılara kolayca mesaj gönderilebilir.

Instagram DM için;

  • İlk olarak uygulama açılır,
  • Ana sayfa üzerinden sağ üst kısımda yer alan uçak simgesine tıklanır,
  • Uçak simgesine tıklama işlemi sonrasında “Mesajlar” bölümüne geçilir,
  • “Mesajlar” bölümü, DM anlamına gelir.
  • DM yani mesaj bölümünden kullanıcı dilediği kişiye; ses kaydı, fotoğraf, yazılı metin ya da bağlantılar gönderebilir.

DM gönderilen ile gönderen kişi, birbirini takip etmiyor olabilir. Böyle durumlarda mesaj karşı tarafa gittiğinde mesajın geri çevrilmesi ve açılması şeklinde seçenekler kullanıcının karşısına çıkar.

Mesaj, takip etmeyen hesaba gönderildiği takdirde “istekler” kısmına düşer.

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Alışveriş profillerinde;

  • Reklam için DM,
  • Sipariş için DM,
  • İletişime geçmek için DM şeklinde ifadeler kullanılır.

Instagram platformunda mesajlar, “Gelen Kutusu” üzerine kaydedilir. Bir Instagram hesabına giden mesajlar, alt alta düzenli bir biçimde listelenir. Kullanıcılar, dilerse liste içerisindeki mesajları görüntüleyebilir. Bunun için gelen mesaja bir defa tıklamak yeterli olur. Mesaj, DM’e; hesabın adı, mesajın ön izlemesi ve profil fotoğrafı şeklinde kaydedilir.


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