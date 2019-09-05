DMD hastası Hasan, solunum destek cihazı bekliyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Hasan Irmak (19), gece uyurken nefes alabilmek için ihtiyaç duyduğu solunum destek cihazını bekliyor. Nefes alamadığı zaman oğlu için bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşayan anne Ayşe Irmak, "Oğlumu zorluklarla bu yaşa getirdim. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Her geçen gün riskimiz artıyor" dedi.

İzmir'de, 2 yaşındayken, genetik geçişli kas erimesi hastalığı olan DMD teşhisi koyulan Hasan Irmak, 7'nci sınıfta okulu bırakarak, evde eğitim almaya başladı. Eşini 12 yıl önce kaybeden, 2 çocuk annesi Ayşe Irmak, Hasan'ın tüm ihtiyaçlarını özveriyle karşılasa da gece nefes alamadığı için tıkanan oğluna bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşıyor. Ayşe Irmak, Hasan'ın yaşı ilerledikçe kas gelişiminin zayıfladığını ve özellikle geceleri sağlıklı nefes alabilmek için 'bipap' adı verilen solunum destek cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu cihazın alınabilmesi için hastalara uyku testi yapıldığını belirten anne Irmak, "Bu test için Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne başvurduk ve 4 ay sonraya gün verdiler. Uyku polikliniğinde Hasan'ı makineye bağlayıp bir gece yatırdılar. Bu testte sabaha kadar uyurken kalbi ve solunumu takip ediliyor. Ama Hasan geceleri toplasanız 2 saat uyuyor. Çünkü yeterli oksijen alamıyor ve sık uyanıyor. Bu nedenle bu test bizim çocuklarımız için doğru sonuç vermiyor. Ne yazık ki cihaz onayı alamadık" dedi.