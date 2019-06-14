DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşlığına geçti

Hacattepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, Türkiye’de birçok ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına aldığını ve bu konuda başarılı bir ülke olduğunu belirtti. İsveç vatandaşı olan ve 'Duchenne Muscular Distrofi' (DMD) hastası olan 7 yaşlarında bir hastasının, annesinin Türk olması nedeniyle Türk vatandaşlığına geçerek tedavisine başladığını belirten Prof. Dr. Topaloğlu, "İsveç ki zengin bir ülke, nüfusu da az ancak bu ilacı geçen haftaya kadar tanımıyordu" dedi.

'MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NDA KONUŞTU'

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda konuştu. 'Nöromusküler Hastalıklar ve Bu Hastalıklarda Gelişen Tedavi Yöntemleri' başlıklı sunum yapan Topaloğlu, bu tür hastalıklarda veya nadir görülen durumlarda piyasaya sürülen ilaçların bir faydası olduğunun tespit edilmesi halinde Türkiye'nin bu ilaçları hemen tanıdığını ve geri ödeme kapsamına aldığını kaydetti. Topaloğlu, zengin ülkelerde dahi bu tür hastalıkların ilaçlarının devlet tarafından karşılanmadığını ya da belli bir yaşa kadar geri ödeme kapsamına alındığını bildirerek birçok ülkede bu ilaçların çok pahalı olduğunu söyledi.