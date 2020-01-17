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  4. DMD hastası Mehmet Ali’nin karne sevinci

DMD hastası Mehmet Ali’nin karne sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğuştan kas hastası olan ve dizlerinden aşağısı tutmayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Demirelli, teşekkür belgesi ve karne heyecanını evinde yaşadı.Doğuştan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası olan ve yürüme engeli nedeniyle okula devam edemediği için evde eğitim alan Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8.

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğuştan kas hastası olan ve dizlerinden aşağısı tutmayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Demirelli, teşekkür belgesi ve karne heyecanını evinde yaşadı.
Doğuştan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası olan ve yürüme engeli nedeniyle okula devam edemediği için evde eğitim alan Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirelli (14), karne heyecanını da evinde yaşadı. Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve öğretmenlerinin evinde ziyaret ettiği başarılı öğrenci hem karne hem de teşekkür belgesi aldı. Çeşitli hediyeler verilen Demirelli, başarısından dolayı tebrik edildi.

"Mustafa’ya inanıyoruz"
Ziyarette konuşan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Er, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatiline bugün itibariyle girmiş bulunmaktayız. Alanya’da 60 bin öğrencimize 5 bin öğretmenimiz ve 217 okulumuz bugün itibariyle tatile girmiş bulunmaktalar. Bizim özellikle 25 öğrencimiz evde eğitim almakta Alanya’da. Biz her karne döneminde muhakkak bir öğrencimizi evde ziyaret edip karnesini ailesiyle ve öğretmenleriyle birlikte öğrencimize takdim ediyoruz. Bu yıl Fatih Sultan Mehmet Ortaokul öğrencimiz Mustafa Ali’yi ziyarete geldik. Karnesini takdim ettik, gayet başarılı bir öğrencimiz kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah seneye istediği bir liseye gitmesini temenni ediyoruz ve Mustafa’ya da inanıyoruz, güveniyoruz” dedi.

"Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum"
Karnesini alan Demirelli ise “Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” diyerek heyecanını gizleyemedi.
Okul Müdürü Fevzi Yetkin de, “Öğretim döneminin ilk yarıyılında okulumuz öğrencilerinden Mustafa Ali Demirelli’nin evde eğitim almasından dolayı böyle bir organizasyon düşündük. Konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ilettik. Müdürümüze de bu organizasyona katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Başta ailemize öğrencimiz için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür ederiz. Öğrencimiz gayet başarılı. Kendisi bu sene 8’inci sınıfta. Bu yıl itibariyle liselere geçiş sınavına katılacak. İnşallah orada da başarılı bir performans sergileyecek. Kendisine bundan sonraki dönemde de eğitim hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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