DMD tedavisi için hastane talebi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara veya İstanbul'da, doktorların DMD kas hastalığı konusunda çalışabileceği bir hastane kurulmasını istedi.

Başarır, DMD kas hastaları ve aileleriyle birlikte Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Her gün bir çocuğun, ölümcül ve tedavisi zor hastalıklardan biri olan DMD ile dünyaya geldiğini belirten Başarır, Türkiye'de bu hastalık konusunda uzman doktorların bulunduğunu ancak bu hastalığa yönelik çalışma yapabilecekleri özel bir hastane bulunmadığını ifade etti.

Devletin bu alandaki çalışmalara ciddi anlamda destek vermesi gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle konuştu:

"Bugün iki bilim adamımız, tıp doktorumuz ABD'de yaptıkları çalışmalarla bu hastalıkla yaşam süresini 50 yıla uzattı. İlaç ve gen tedavisi, bu hastalığı iyileştirir hale getirdi. Ama maalesef Sivas Cumhuriyet ile Hacettepe üniversiteleri kendilerine imkan vermediği için biri ABD'ye, biri İspanya'ya gitmek durumunda kaldı. Bu, bizim için gerçekten üzüntü verici. Ankara veya İstanbul'da, doktorların DMD kas hastalığı konusunda çalışabileceği bir hastane istiyoruz."