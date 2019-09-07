DMD'li çocuklar yürüyüp koşmak istiyor

İSTANBUL (AA) - DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Farkındalık Günü dolayısıyla DMD Aileleri Derneği üyeleri, Kadıköy İskelesi önünde bir araya gelerek hastalığa ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Grup adına basın açıklaması yapan dernek yöneticisi Gülbahar Bekaroğlu, DMD'nin sayıca her geçen gün artan, ilerleyici ve çocukların hayatına kasteden bir kas erimesi hastalığı olduğunu söyledi.

Türkiye'de 5 bini aşkın çocuk ve gencin bu hastalığın yarattığı sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden Bekaroğlu, "DMD'li çocuklarımız ne diğer çocuklar gibi yürüyebiliyor, konuşabiliyor ne de hastalığın ilerlediği evrelerde nefes alıyor. Geçen zamanla kasları, hayatları eriyen çocuklarımız, gelecekleriyle ilgili hayaller kurmak, aileleriyle beraber kalmak istiyor. Dünyada DMD için tedavi umudumuzu yükselten birçok ilaç ve tedavi denemeleri başarılı bir şekilde devam ederken biz ülkemizde çocuklarımız için artık yeterli bakım ve tedavi şartlarının sağlanmasını istiyoruz. Bundan sonra hastanelerde, yoğun bakımda uygulanan yanlış müdahaleler sonucunda çocuklarımızın bizden koparılmasını istemiyoruz." dedi.