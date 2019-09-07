HABER

DMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan, bir kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) sahip çocukların aileleri, 7 Eylül DMD Farkındalık Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada, yurt dışında tedavi umutlarını yükselten birçok ilaç ve benzeri deneme olduğunu belirterek, bunların Türkiye'de de uygulanmasını istedi.

DMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektiler

Nevra UÇKAÇ / İZMİR,(DHA)- İZMİR'de yaşayan, bir kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) sahip çocukların aileleri, 7 Eylül DMD Farkındalık Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada, yurt dışında tedavi umutlarını yükselten birçok ilaç ve benzeri deneme olduğunu belirterek, bunların Türkiye'de de uygulanmasını istedi. Aileler, belli bir yaştan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan çocukları için getirdikleri ayakkabıları yere bırakarak hastalığa dikkat çekti.
Konak Meydanı'nda bir araya gelen DMD Aileleri Derneği üyesi aileler ve çocukları, 7 Eylül DMD Farkındalık Günü'nde tedavileri için beklentilerini açıkladı. CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Türe Tunçbay, Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara ile birlikte Bike İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleri ve 'Mikrop Hikmet' takma adıyla bilinen şarkıcı Hikmet Durmuş da gruba destek verdi.
DMD Aileleri Derneği Başkanı Sadık Mehmet Çiftçi, yaptığı açıklamada DMD kas erimesi hastası çocukların aileleri olarak nadir hastalık olarak anılsa da sayıca her geçen gün artan, ilerleyici ve çocukların hayatına kast eden bir kas erimesi hastalığı olan DMD'nin Türkiye'de 5 bini aşkın çocuk ve genci etkilediğini ifade etti. Çiftçi, "DMD'li çocuklarımız ne diğer çocuklar gibi yürüyebiliyor, koşabiliyor ne de hastalığın ilerlediği evrelerde nefes alıyor. Geçen zamanla kasları hayatları eriyen kas hastası çocuklarımız gelecekleriyle ilgili hayaller kurmak aileleriyle beraber kalmak istiyorlar. Dünyada DMD için tedavi umudumuzu yükselten birçok ilaç ve tedavi denemeleri başarılı bir şekilde devam ederken, biz ülkemizde çocuklarımız için artık yeterli bakım ve tedavi şartlarının sağlanmasını istiyoruz. Bundan sonra hastanede yoğun bakımda uygulanan yanlış müdahaleler sonucunda çocuklarımızın bizden koparılmasını istemiyoruz. Yurt dışında geliştirilen tedavilerin ülkemizde uygulanması için gerekli ortamın oluşturulmasını ve Türkiye'nin farklı yerlerinde gençlerin hayat standartlarını yükseltecek 20 kas hastalıkları merkezinin açılmasını istiyoruz" dedi. Çiftçi, yürümek isteyen, koşmak ve yaşamak isteyen tüm DMD'li çocuklar için devleti göreve, öğretmenleri çocukları sahiplenmeye ve sağlık çalışanlarını DMD hakkında daha bilgili olmaya davet etti. Konak Meydanı'na bisikletleriyle gelen Bike İzmir Bisiklet Topluluğu'nun Başkanı Mustafa Kemal Kara da DMD ailelerinin kendilerine ulaştığını söyleyerek "Hastalığı araştırınca üzüldük. Bu hastalıkla mücadele edenlerin bizim gibi bisiklet kullanamadığını düşünerek bugün pedallarımızı onlar için bastık" dedi.
DMD'Lİ ERTAN HER YERİN ULAŞILABİLİR OLMASINI İSTEDİ
İzmir'de yaşayan DMD hastası Ertan Can Çatal (20) da engelli bir birey olarak günlük hayatında bazı sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Engelli olduğum için boccia sporuna başladım. Vaktimi onunla geçiriyorum. Farklı turnuvalara gidiyorum. Sosyal medya sayesinde kendimi sosyalleştirebiliyorum. En önemli talebim her yerin ulaşılabilir olması. Toplu taşıma araçları bize göre değil. Daha rahat kullanabilmeyi istiyorum" diye konuştu.
Açıklamaya 'Destek ol DMD'yi yenelim' yazılı tişörtler giyerek gelen aileler, konuşmaların ardından çocuklarının eskitemediği ayakkabıları yere bıraktı. 7 Eylül DMD Farkındalık Günü nedeniyle yamaç paraşütü pilotu Hakan Karayel de, İzmir'de farkındalık için DMD hastası çocuklar için uçtu.

FOTOĞRAFLI

DMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektilerDMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektilerDMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektilerDMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektiler

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (3)Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (3)
Çanakkale’de trol teknesinin çarptığı teknedeki 10 kişi ölümden döndüÇanakkale’de trol teknesinin çarptığı teknedeki 10 kişi ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.