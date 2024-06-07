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DMM'den açıklama geldi: Tüm süreç prosedürlere uygun biçimde ilerlemektedir

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.06.2024 20:47
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, evrakları tamam olmasına rağmen Irak uyruklu bir kişiye ruhsat vermediği gerekçesiyle valilik tarafından ifadeye çağırılmıştı. DMM'de , yapılan yanlış haber ve paylaşımlarla ilgili "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a münhasıran uygulanan bir usul olmayıp, hukuki bir sürecin parçasıdır. Tüm süreç kanun ve prosedürlere uygun biçimde ilerlemektedir. Konuyla ilgili manipülatif haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

DMM'den açıklama geldi: Tüm süreç prosedürlere uygun biçimde ilerlemektedir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eşi Türk vatandaşı olan, 15 yıldır Afyonkarahisar’da yaşayan ve ikamet izni bulunan müşteki Mousa K. GATEA, “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” almak amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi’ne başvuruda bulunduğunu, ancak "başvurusunun kasıtlı olarak bekletildiğini, sosyal medyada ırkçı uygulamalara maruz kaldığını ve belediye tarafından aranıp, 'yarın dükkanını aç, belediye başkanı bizzat kendisi kapatacak' baskısına maruz kaldığını" öne sürerek Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22 Nisan 2024 tarihinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Mousa K. Gatea’nın söz konusu şikayeti, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunabileceğini düzenleyen 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümlerine göre işleme alınmıştır.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili merciinin iznine bağlıdır. Dolaysıyla bu kanun kapsamında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir.

Şikayet üzerine Başsavcılık, yukarıda belirtilen 4483 sayılı kanun kapsamında 10 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında, "Görevi kötüye kullanma suçu" kapsamında soruşturma izni istemiştir.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü de 15 Mayıs'ta Afyonkarahisar Valiliği’nden Köksal ve sorumluluğu tespit edilebilecek diğer belediye görevlileri hakkında araştırma yapılmasını istemiş, araştırma sonucunun bakanlığa gönderilmesini talep etmiştir.

Afyonkarahisar Valiliği de konuyla ilgili 24 Mayıs'ta şikayetlerin tamamını kapsayacak şekilde ön araştırma yapılması amacıyla bir Vali Yardımcısı görevlendirmiş, ilgili ön araştırmacı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan 30 Mayıs'ta bahse konu iddialar ile ilgili yazılı cevabını istemiştir.

İstenen yazılı cevap, 4483 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm araştırma ve ön incelemelerde uygulanan rutin bir işlem olmakla birlikte, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a münhasıran uygulanan bir usul olmayıp, hukuki bir sürecin parçasıdır.

Tüm süreç kanun ve prosedürlere uygun biçimde ilerlemektedir. Konuyla ilgili manipülatif haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz"

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