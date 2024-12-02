DMM'den Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'yla ilgili 'Kaldırılsın' iddialarına ilişkin açıklama: "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Bazı basın organlarında çıkan, "Nazım Hikmet Ran'ın Nuri Kurtcebe’nin çizimleriyle verilen Kuvayi Milliye Destanı’nın halk kütüphanelerinden 'uygunsuz içerik' bahanesiyle kaldırılmak istendiği" yönündeki haberlerle ilgili olarak DMM'den yalanlama geldi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nın halk kütüphanelerinden “uygunsuz içerik” bahanesiyle kaldırılmak istendiğini söylemişti.

Konuyla ilgili halk kütüphaneleri yetkililerine Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan bir e-posta gönderildiğini beliten İlgezdi mesajında, “Sayın Yetkili/Kütüphane Müdürü; ekte kitap kapakları bulunan, yazarı Nâzım Hikmet’e ait Kuvayi Milliye (ISBN: 978 6258129090) ve Alberto Manguel’e ait Ulises’in Dönüşü (ISBN: 978 6058029576) başlıklı kitaplarda uygunsuz içerik tespit edilmiş olup Koha Kütüphane Otomasyon Sisteminde materyal düzenleme kısmından Ödünç Verilemez -Diğer ve OPAC’ta görünmesin yapılarak kullanıcılar tarafından görülmesi engellenmiştir. Söz konusu kitapların bulunduğu tüm halk kütüphanelerinde okuyucu hizmetlerinden çekilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer almıştı.

İlgezdi TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, “Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı kitabındaki uygunsuz içerik nedir? Kuvayi Milliye Destanı kitabı hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklatılmıştır? Bu kitap hakkında verilmiş bir mahkeme kararı var mıdır? E-postanın ekinde Nuri Kurtcebe’nin çizimleri olan bir Kuvayi Milliye Destanı görünmektedir. Yasak bu kitaba mı gelmiştir? Yoksa tüm Kuvayi Milliye destanlarına mı yasak uygulanacaktır” sorularını sormuştu.

DMM'DEN BASIN AÇIKLAMASI

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili basın açıklaması geldi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eserinin yasaklandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Haberlere konu olan eser Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eseri değil; Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini çizgilerle anlatan Nuri Kurtcebe’ye ait bir çizgi roman versiyonudur.

Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunmaktadır. Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşlarımızın faydalandığı kütüphanelerimizin genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir.

Eser, çocukların erişim sağlamayacağı bir şekilde kütüphanelerimizde yer almaya devam etmektedir.

Nazım Hikmet’in şiirlerinin yer aldığı “Kuvayi Milliye” veya “Kuvayi Milliye Destanı” başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet’e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerimizde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."