DMM'den sığınmacı açıklaması! 'İddia doğru değil'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gündem olan bir iddiaya yanıt verdi. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İngiltere, sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor' iddiası doğru değildir" denildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İngiltere, sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor” iddiası doğru değildir.

Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir.

Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."