DMM, "Ege Sahili'nde 'yeşil Komodo ejderi' görüldü" iddiasını yalanladı

DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, otçul bir kertenkele türü olan Yeşil iguana (Iguana iguana), olduğu belirlenmiştir. Amerikan Iguanası olarak da bilinen bu türün doğal yaşam alanları, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır