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  4. DMM, Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği iddiasını yalanladı

DMM, Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği iddiasını yalanladı

18.08.2024 00:58
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM, Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği iddiasını yalanladı

DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntülerdeki yabancı şahısların Ege Denizi'nde botları patlamış, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemişlerdir. Bot, Sahil Güvenlik ekiplerimizin kontrolünde sahile yanaştırılmış, karaya çıkan şahıslar Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanmıştır. Görüntülerdeki şahısların kolluktaki işlemleri devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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