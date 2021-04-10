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DMX kimdir, gerçek adı ne? DMX neden öldü? Dünyaca ünlü rapçi hayatını kaybetti

10.04.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap ve Hip-hop DMX kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetirdi. "Party Up (Up in Here)", "What’s My Name", "X Gon’ Give It to Ya" şarkılarının sahibi DMX'in uyuşturucu nedeni ile kalbinin durduğu iddia ediliyor. Peki, DMX kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, ayrıntılar...

DMX kimdir, gerçek adı ne? DMX neden öldü? Dünyaca ünlü rapçi hayatını kaybetti

Dog Man X ve Dark Man X isimleriyle de anılan Rap ve Hip-hop dünyasının ünlü ismi DMX kalp krizi geçirdi. Uyuşturucu nedeni ile kalbinin durduğu iddia edilen DMX hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki DMX kimdir? İşte, ayrıntılar...

DMX KİMDİR?

18 Aralık 1970 tarihinde Baltimore, Maryland'te 5 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen DMX, babasının evi terketmesinden sonra küçük yaşta ailesiyle birlikte New York’a taşınıp orada hayatını sürdürmüştür. Amatör olarak rap yapmaya ise 13 yaşında başlamıştır.

Yerel bir rapçinin desteğiyle sahneye çıkmaya başlayan Simmons pek çok kişinin dikkatini çekerek oldukça büyük beğeni toplamıştır. Lakabını eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten alan Simmons, DMX'in açılımını sonraları Dark Man X olarak lanse etmiştir.

1998 senesinde It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkarmıştır. Aynı sene çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara olmuştur. 1999 senesinde And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri oldukça büyük beğeni toplamıştır.

2000 senesinde Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 senesinde Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 senesinde Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol almıştır. Rapçi DMX'nin ABD'de bir numara olan beş albümü bulunmaktadır. Rapçinin "Party Up (Up in Here)", "What’s My Name", "X Gon’ Give It to Ya" gibi popüler şarkıları mevcuttur.

DMX NEDEN ÖLDÜ?

DMX olarak anılan rapçi Earl Simmons, 50 yaşında hayatını kaybetti. DMX'in geçirdiği kalp krizi sonrasında New York'ta hastaneye kaldırılan Simmons'un uyuşturucu nedeni ile kalbinin durduğu öne sürülüyor. Ancak, konuya ilişkin avukatlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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