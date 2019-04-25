HABER

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

25 Nisan Dünya DNA Günü’nde Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi’nde Genetik Laboratuvarı açıldı.Türkiye’de eğitim veren 139 Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) içinde ilk genetik laboratuvarı Aydın BİLSEM’de açıldı.

25 Nisan Dünya DNA Günü’nde Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi’nde Genetik Laboratuvarı açıldı.
Türkiye’de eğitim veren 139 Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) içinde ilk genetik laboratuvarı Aydın BİLSEM’de açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol tarafından laboratuvarda incelemelerde bulunuldu. Açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı laboratuvarda öğrenciler, genetik üzerine alacakları eğitim ile proje hazırlama imkanı bulacak. Laboratuvardan faydalanan öğrencilerin, ileriki yıllarda üniversitelerin genetik mühendisliği gibi bölümlerine donanımlı bir şekilde gitmeleri amaçlanıyor.
Törenin açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Sezik, genetik laboratuvarının ülke genelindeki 139 Bilim Sanat Merkezi içinde ilk olarak Aydın’da açıldığını belirterek, Türkiye’deki diğer Bilim Sanat Merkezlerine öncülük edeceğini ifade etti.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’ın eğitimde şimdiye kadar öncü illerden biri olduğunu söyleyerek, “Aydın’ın eğitimde Türkiye’de belli bir yeri olmuş, Türkiye’nin eğitimine damga vurmuş illerden birisidir. Aydın’ın çocuklarını daha iyi bir konuma getirecek ortamları biz hazırlarız. Burada bunun en güzel bir tezahürü yaşandı. Eğitimin ne olduğunu bilen seven, duyarlı öğrenci velilerimiz ile birlikte inşallah, Aydın’ın eğitim seviyesini çok iyi noktalara taşırız. Eğitimde malumunuz birkaç bileşen var. Öğrenci, öğretmen ve aile bileşenleri var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ve toplumsal yapı bunu desteklediği anda ortaya çok güzel bir sonuç çıkacaktır. Aydın’da bu ortam var. Hep birlikte daha iyisini gerçekleştireceğiz” dedi.
Aydın Ticaret Borsası BİLSEM Uzman Biyoloji Öğretmeni Ali İhsan Kırtaş ise "Burada DNA üzerine TÜBİTAK’a proje hazırlayacağız. Tarımla, ziraatla ilgili projeler yapmayı düşünüyoruz. Laboratuvarımızdaki cihazlar özellikle sağlık alanında kullanılan cihazlardır. Öğrencilerimizin bilimsel özelliklerini arttırıp, ileride genetik mühendisliği gibi bölümlere hazırlıklı ve donanımlı gitmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yani daha sağlam bir bilim insanını çekirdekten yetiştirmeyi istiyoruz” diye konuştu.
Genetik laboratuvarının açılışına katkıda bulunan hayırseverlere ve öğrenci velilerine plaket takdim edildi.
Açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire amirleri, hayırseverler ve öğrenci velileri katıldı.

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.