DNA Günü’nde Aydın’da Genetik Laboratuvarı açıldı

25 Nisan Dünya DNA Günü’nde Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi’nde Genetik Laboratuvarı açıldı.

Türkiye’de eğitim veren 139 Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) içinde ilk genetik laboratuvarı Aydın BİLSEM’de açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol tarafından laboratuvarda incelemelerde bulunuldu. Açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı laboratuvarda öğrenciler, genetik üzerine alacakları eğitim ile proje hazırlama imkanı bulacak. Laboratuvardan faydalanan öğrencilerin, ileriki yıllarda üniversitelerin genetik mühendisliği gibi bölümlerine donanımlı bir şekilde gitmeleri amaçlanıyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Sezik, genetik laboratuvarının ülke genelindeki 139 Bilim Sanat Merkezi içinde ilk olarak Aydın’da açıldığını belirterek, Türkiye’deki diğer Bilim Sanat Merkezlerine öncülük edeceğini ifade etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’ın eğitimde şimdiye kadar öncü illerden biri olduğunu söyleyerek, “Aydın’ın eğitimde Türkiye’de belli bir yeri olmuş, Türkiye’nin eğitimine damga vurmuş illerden birisidir. Aydın’ın çocuklarını daha iyi bir konuma getirecek ortamları biz hazırlarız. Burada bunun en güzel bir tezahürü yaşandı. Eğitimin ne olduğunu bilen seven, duyarlı öğrenci velilerimiz ile birlikte inşallah, Aydın’ın eğitim seviyesini çok iyi noktalara taşırız. Eğitimde malumunuz birkaç bileşen var. Öğrenci, öğretmen ve aile bileşenleri var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ve toplumsal yapı bunu desteklediği anda ortaya çok güzel bir sonuç çıkacaktır. Aydın’da bu ortam var. Hep birlikte daha iyisini gerçekleştireceğiz” dedi.

Aydın Ticaret Borsası BİLSEM Uzman Biyoloji Öğretmeni Ali İhsan Kırtaş ise "Burada DNA üzerine TÜBİTAK’a proje hazırlayacağız. Tarımla, ziraatla ilgili projeler yapmayı düşünüyoruz. Laboratuvarımızdaki cihazlar özellikle sağlık alanında kullanılan cihazlardır. Öğrencilerimizin bilimsel özelliklerini arttırıp, ileride genetik mühendisliği gibi bölümlere hazırlıklı ve donanımlı gitmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yani daha sağlam bir bilim insanını çekirdekten yetiştirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Genetik laboratuvarının açılışına katkıda bulunan hayırseverlere ve öğrenci velilerine plaket takdim edildi.

Açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire amirleri, hayırseverler ve öğrenci velileri katıldı.