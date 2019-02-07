"DNA hasarına karşı kefir için"

DUYGU YENER - Kafkasya kökenli bir içecek olan inek, koyun ve keçi sütüne maya ilave edilerek elde edilen, insan sağlığı için önemli bir probiyotik olarak görülen kefirin, DNA üzerindeki kalıcı hasarları azalttığı belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kefirin bileşimindeki selenyumun, E vitamininin ve bazı enzimlerin kansere karşı koruyucu nitelik taşıdığının bilimsel olarak ortaya konulduğunu ifade etti.

Türkiye'deki ölümlerin yaklaşık yüzde 20'sinin kanser sonucu olduğunu bildiren Tanoğlu, "Kanser ve kanserden ölümleri azaltmanın en önemli yöntemlerinden birisi de sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında kansere karşı koruyucu gıdaların tüketilmesi ve egzersizin hayatımıza girmesidir." dedi.

Kafkasya kökenli bir içecek olan inek, koyun ve keçi sütüne maya ilave edilerek elde edilen kefirin sindirim sistemi üzerinde etkileri olduğuna işaret eden Tanoğlu, "Bilimsel çalışmalarla kefirin, karaciğer, böbrek fonksiyonları, vücut kan dolaşımı, kalp sağlığı, beyin kan dolaşımı üzerine olumlu etki yaptığı, kireçlenmeyi önlediği, mikroplara karşı koruyucu etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Kefir, bazı bilim insanlarına göre de uzun yaşamın anahtarı olarak görülmektedir." diye konuştu.