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DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

26.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede Hasan Yağal tutuklanmış, diğerleri savcılıkça serbest bırakılmıştı. Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizine göre dedenin, Müslüme Yağal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı.

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DEDE TUTUKLANDI

Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım’da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu. Yapılan otopsi sonrası minik Müslüme’nin cenazesi Karaman’da toprağa verildi. Bu gelişmeler üzerine ise o gün şehir dışında olan abla hariç tüm aile bireyleri geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 7 aile üyesi serbest bırakıldı, dede Hasan Yağal ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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MÜSLÜME'NİN BABASI DEDESİ ÇIKTI

Öte yandan Sabah gazetesinin haberine göre, Müslüme'nin cansız bedeninden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. DNA örneği dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

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DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
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