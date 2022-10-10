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  4. Dnipro nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Dnipro'nun haritadaki coğrafi konumu!

Dnipro nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Dnipro'nun haritadaki coğrafi konumu!

10.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya tarafından saldırılar düzenlendi. Öte yandan Kiev'de de meydana gelen 3 büyük patlama sonrası İçişleri Bakanlığından Vitali Klitschko konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtip halka sığınaklardan ayrılmamaları yönünde çağrıda bulundu. Peki, Dnipro nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Dnipro'nun haritadaki coğrafi konumu...

Dnipro nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Dnipro'nun haritadaki coğrafi konumu!

Ukrayna'nın Dnipro, Liviv, Kiev ve Ternopil kentine saldırılar düzenlendi. Olay dünya basınında gniş yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Peki, Dnipro nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Dnipro'nun haritadaki coğrafi konumu...

DNİPRO NEREDE?

Dnipro Dinyeper Nehri'nin kenarında bulunan, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Oblastı'nın idari merkezidir.

DNİPRO'NUN HARİTAKİ KONUMU

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DNİPRO'NUN NÜFUSU KAÇ?

Dnipro nüfusu 2021'de yapılan sayıma göre 980 bin 948'dür.

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