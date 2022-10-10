Ukrayna'nın Dnipro, Liviv, Kiev ve Ternopil kentine saldırılar düzenlendi. Olay dünya basınında gniş yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Peki, Dnipro nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Dnipro'nun haritadaki coğrafi konumu...

DNİPRO NEREDE?

Dnipro Dinyeper Nehri'nin kenarında bulunan, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Oblastı'nın idari merkezidir.

DNİPRO'NUN HARİTAKİ KONUMU

DNİPRO'NUN NÜFUSU KAÇ?

Dnipro nüfusu 2021'de yapılan sayıma göre 980 bin 948'dür.

