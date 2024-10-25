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DNS nasıl değiştirilir? Windows 10, 11, iPhone ve Android için DNS değiştirme

Melek Nacar Melek Nacar
24.10.2024 21:23
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DNS, internet üzerindeki alan adlarını IP adreslerine çeviren bir sistemdir. Kullanıcılar web sitelerine erişmek için genellikle alan adlarını kullanır. DNS adresini değiştirmek, internette daha hızlı gezinme coğrafi kısıtlamaları aşma veya belirli sitelere erişimi engellemek için faydalı olabilir.

DNS nasıl değiştirilir? Windows 10, 11, iPhone ve Android için DNS değiştirme

Domain Name System (DNS), internet üzerindeki alan adlarını IP adreslerine çeviren bir mekanizmadır. DNS, internetin telefon rehberi gibi çalışır, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiğini belirler. Windows 10 ve Windows 11'de "Ağ ve Paylaşım Merkezi" üzerinde bağlı olunan bağlantının özelliklerine gidilip, IPv4/IPv6 ayarlarından DNS sunucu adreslerini manuel olarak girince DNS adresi değişir.

DNS nasıl değiştirilir?

DNS ayarları değiştirmek, internet hızını iyileştirmek veya belirli sitelere erişim sağlamak için yaygın bir yöntemdir. Bu işlem sırasında manuel olarak DNS adresleri girilerek bağlantı özelleştirilir. Windows 10 DNS değiştirme ve Windows 11 DNS değiştirme işlemleri, her iki işletim sistemi için benzer adımlarla yapılır. Ağ bağlantısı özelliklerine girerek DNS adreslerini manuel olarak değiştirilir.

DNS değiştirme, internet bağlantısını optimize etmek veya belirli sitelere erişimi sağlamak amacıyla yapılır. Windows 11'de Ayarlar seçeneğine gidip "Ağ ve İnternet > Ethernet" yolunu izleyerek, bağlı olunan bağlantının özelliklerinden IPv4 ayarlarına erişip DNS adresi manuel olarak değiştirilir.

iPhone DNS değiştirme ve Android DNS değiştirme işlemleri, her iki cihazda da internet bağlantınızı optimize etmek için farklı menüler üzerinden yapılır. iPhone'da Wi-Fi ayarları üzerinden, Android'de ise ağ ve internet ayarlarından DNS adresleri değiştirilir.

Windows 10 ve Windows 11'de DNS değiştirme

DNS değiştirme Windows 10 ve DNS değiştirme Windows 11 işlemleri benzer adımlarla gerçekleştirilir. Windows 10'da ağ simgesine sağ tıklayıp "Ağ ve İnternet ayarlarını aç" seçeneği ile "Ağ ve Paylaşım Merkezi"ne gidip bağlı olunan bağlantıyı seçerek DNS adreslerini değiştirilir. Windows 11'de ise "Ayarlar" uygulamasını açarak "Ağ ve internet" bölümünden bağlantıya tıklayıp DNS ayarlarını düzenleyerek istenilen adresler girilebilir.

iPhone ve Android'de DNS değiştirme

DNS değiştirme iPhone ve DNS değiştirme Android işlemleri her iki cihazda da kolayca yapılabilir. iPhone'da "Ayarlar" uygulamasına gidip "Wi-Fi" bölümünden bağlı olunan ağın yanındaki (i) simgesine dokunarak "DNS’yi Yapılandır" seçeneği ile DNS adresleri değiştirilir. Android'de ise "Ayarlar" menüsünde "Ağ ve İnternet" bölümüne girip "Özel DNS" seçeneğine tıklayarak istenilen DNS adresi girilebilir.

DNS değiştirmek ne işe yarar? DNS değiştirmek güvenli mi? DNS değiştirmek ne işe yarar? DNS değiştirmek güvenli mi?
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Anahtar Kelimeler:
DNS dns ayarları
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