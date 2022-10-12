DNS_probe_finished_nxdomain ne demek? DNS_probe_finished_nxdomain hatası nasıl çözülür?

Genel olarak yanlış yapılandırma kaynaklı olan bir hatadır. Alan Adı Sistemi'nin İngilizce karşılığı olan Domain Name System, bilinen kısaltılmış hali ile DNS'in olmadığı durumlarda karşılaşılır. Bu hata virüs, tarayıcı eklentileri, antivirüs programları ya da VPN gibi sebepler nedeniyle görülebilir.

Eğer bir web sitesi ismini IP adresine çevirme girişimi başarısız olduysa bu hata ekranda görünür. İnternet kullanıcıları bu hata ile karşılaştıkları zaman çevirimiçi oldukları halde istedikleri internet sitelerine ulaşmakta sorun yaşarlar.

DNS_probe_finished_nxdomain ne demektir?

Bir internet kullanıcısı, istediği bir web sayfasını açmaya çalışırken internet bağlantısında bir problem olmadığı halde bu hata ile karşılaşabilir. Ulaşılmak istenen web sitesine ait DNS sunucusu alan adının IP adresini tanıyamamış ve tespit edememiş anlamına gelir.

DNS_probe_finished_nxdomain nedir?

Ulaşılmak istenen web sitesi açılmadığında karşılaşılan hatalardan biridir. Torch, Comodo Dragon, Chrome, Opera ve benzeri tarayıcılarda bu şekilde görünür. Ancak farklı tarayıcılarda farklı isimler ile de gösterilebilir.

DNS_probe_finished_nxdomain hatası ile hangi durumlarda karşılaşılır?

DNS sunucusunun erişilmek istenen web sitesine ait IP adresini çözemediğinde bu hata ile karşılaşılır. Sahip olunan tarayıcı, girmek istenen sitenin IP adresine ulaşamazsa bu hatayı verir.

DNS sunucuları ile ilgili hatalar genel olarak belli başlı sebepler doğrultusunda ortaya çıkar. Bunlardan bazıları şunlardır VPN servisleri açık olabilir. Antivirüs programları nedeniyle cihazda internet yoğunluğu oluşmuştur. Farklı programların varlığı sistemlere aşırı yoğunluk nedeni ile etki edebilir.

DNS_probe_finished_nxdomain çözümü nedir?

İnternet kullanıcılarının bu hata ile karşılaşmamak için alabilecekleri bazı önlemler vardır. DNS temizlemek, DNS sunucu adreslerini yapılandırmak, DNS hizmetlerini yeniden başlatmak, URL'yi kontrol etmek gibi işlemler bu hatanın çözümü için geçerlidir.

DNS_probe_finished_nxdomain hatası nasıl çözülür?

Bu hatanın çözümü sahip olunan cihaza göre değişkenlik gösterir. Macintosh, Windows, Android ve iOS gibi farklı işletim sistemlerinde farklı adımlar sonucunda çözüme ulaşmak mümkündür. Hata ile karşılaşıldığında şu işlemlerden biri uygulanarak sorun giderilebilir:

DNS sunucu adresleri değişimi, yeniden başlatılması ve ön belleğinin temizlenmesi.

URL'nin doğru girip girilmediğinin kontrol edilmesi.

Kısıtlanmış alanlar listesi için HOSTS dosyasının kontrol edilmesi.

Antivirüsün devre dışı bırakılması.

Ağ sağlayıcısı ile iletişime geçilmesi.

Sistemde kötü amaçlı bir yazılım olup olmadığının kontrol edilmesi.



