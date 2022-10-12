HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. DNS_probe_finished_nxdomain ne demek? DNS_probe_finished_nxdomain hatası nasıl çözülür?

DNS_probe_finished_nxdomain ne demek? DNS_probe_finished_nxdomain hatası nasıl çözülür?

12.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji ile internet kullanıcılarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Kullanıcılar bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazlar ile internet ağında dolaşırken birçok hata ile karşılaşabilirler. DNS_probe_finished_nxdomain hatası da DNS kaynaklı olan ve en çok karşılaşılan hatalar arasında gelir. DNS_probe_finished_nxdomain ne demek, hatanın çözümü nedir?

DNS_probe_finished_nxdomain ne demek? DNS_probe_finished_nxdomain hatası nasıl çözülür?

İçindekiler

  • DNS_probe_finished_nxdomain ne demektir?
  • DNS_probe_finished_nxdomain nedir?
  • DNS_probe_finished_nxdomain hatası ile hangi durumlarda karşılaşılır?
  • DNS_probe_finished_nxdomain çözümü nedir?
  • DNS_probe_finished_nxdomain hatası nasıl çözülür?

Genel olarak yanlış yapılandırma kaynaklı olan bir hatadır. Alan Adı Sistemi'nin İngilizce karşılığı olan Domain Name System, bilinen kısaltılmış hali ile DNS'in olmadığı durumlarda karşılaşılır. Bu hata virüs, tarayıcı eklentileri, antivirüs programları ya da VPN gibi sebepler nedeniyle görülebilir.

Eğer bir web sitesi ismini IP adresine çevirme girişimi başarısız olduysa bu hata ekranda görünür. İnternet kullanıcıları bu hata ile karşılaştıkları zaman çevirimiçi oldukları halde istedikleri internet sitelerine ulaşmakta sorun yaşarlar.

DNS_probe_finished_nxdomain ne demektir?

Bir internet kullanıcısı, istediği bir web sayfasını açmaya çalışırken internet bağlantısında bir problem olmadığı halde bu hata ile karşılaşabilir. Ulaşılmak istenen web sitesine ait DNS sunucusu alan adının IP adresini tanıyamamış ve tespit edememiş anlamına gelir.

DNS_probe_finished_nxdomain nedir?

Ulaşılmak istenen web sitesi açılmadığında karşılaşılan hatalardan biridir. Torch, Comodo Dragon, Chrome, Opera ve benzeri tarayıcılarda bu şekilde görünür. Ancak farklı tarayıcılarda farklı isimler ile de gösterilebilir.

DNS_probe_finished_nxdomain hatası ile hangi durumlarda karşılaşılır?

DNS sunucusunun erişilmek istenen web sitesine ait IP adresini çözemediğinde bu hata ile karşılaşılır. Sahip olunan tarayıcı, girmek istenen sitenin IP adresine ulaşamazsa bu hatayı verir.

DNS sunucuları ile ilgili hatalar genel olarak belli başlı sebepler doğrultusunda ortaya çıkar. Bunlardan bazıları şunlardır VPN servisleri açık olabilir. Antivirüs programları nedeniyle cihazda internet yoğunluğu oluşmuştur. Farklı programların varlığı sistemlere aşırı yoğunluk nedeni ile etki edebilir.

DNS_probe_finished_nxdomain çözümü nedir?

İnternet kullanıcılarının bu hata ile karşılaşmamak için alabilecekleri bazı önlemler vardır. DNS temizlemek, DNS sunucu adreslerini yapılandırmak, DNS hizmetlerini yeniden başlatmak, URL'yi kontrol etmek gibi işlemler bu hatanın çözümü için geçerlidir.

DNS_probe_finished_nxdomain hatası nasıl çözülür?

Bu hatanın çözümü sahip olunan cihaza göre değişkenlik gösterir. Macintosh, Windows, Android ve iOS gibi farklı işletim sistemlerinde farklı adımlar sonucunda çözüme ulaşmak mümkündür. Hata ile karşılaşıldığında şu işlemlerden biri uygulanarak sorun giderilebilir:

  • DNS sunucu adresleri değişimi, yeniden başlatılması ve ön belleğinin temizlenmesi.
  • URL'nin doğru girip girilmediğinin kontrol edilmesi.
  • Kısıtlanmış alanlar listesi için HOSTS dosyasının kontrol edilmesi.
  • Antivirüsün devre dışı bırakılması.
  • Ağ sağlayıcısı ile iletişime geçilmesi.
  • Sistemde kötü amaçlı bir yazılım olup olmadığının kontrol edilmesi.
DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor! Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor!
Rusya'nın saldırıları sonrası gözler o ülkeye çevrildi!Rusya'nın saldırıları sonrası gözler o ülkeye çevrildi!
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldıMehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı
Anahtar Kelimeler:
DNS dns ayarları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.